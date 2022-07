Dvě hybridní elektrické obloukové pece dodá Liberty Ostrava firma Danieli

Ostrava - Dvě hybridní elektrické obloukové pece, které jsou pro budoucnost huti zásadní, dodá společnosti Liberty Ostrava italská společnost Danieli, která je světovým výrobcem strojů a průmyslových zařízení. Kontrakt dnes v Ostravě podepsali zástupci obou firem. Hodnota zakázky je 8,6 miliardy korun a do provozu by pece měly být uvedeny v roce 2025. Novinářům to řekl majitel skupiny Liberty Steel Sanjeev Gupta.

Modernizace ocelárny bude největší investicí v moderní historii ostravského podniku. Umožní mu snížit do roku 2027 emise oxidu uhličitého o více než 80 procent a fungovat i v dalších desetiletích. Investice je zásadním krokem k tomu, aby huť dosáhla do roku 2030 uhlíkové neutrality. Nové pece, první svého druhu v Evropě, budou mít roční výrobní kapacitu 3,5 milionu tun oceli.

Pece bude potřeba připojit k síti velmi vysokého napětí, kterou vybuduje společnost ČEZ ESCO. Dvě hybridní elektrické obloukové pece nahradí současné čtyři tandemové pece ze 70. let minulého století. Huti to umožní využívat většího objemu ocelového šrotu a dalších železonosných vstupů, a snížit tak její závislost na dováženém uhlí a železné rudě.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Roční kapacita výroby podniku je 3,6 milionu tun oceli, loni vyrobila 2,28 milionu tun tekuté oceli, nejvíce od roku 2016. Za finanční rok končící letošním 31. březnem podnik vykázal čistý obrat 56,5 miliardy korun (2,3 miliardy eur). Čistý zisk firmy činil 6,1 miliardy korun. I s dceřinými společnostmi má firma 6000 zaměstnanců. Od roku 2019 patří ostravská huť do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.