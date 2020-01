Dvě desítky vyšetření na koronavirus v Česku byly zatím negativní

Praha - V Česku byly zatím testovány na možnou nákazu novým koronavirem šířícím se z Číny asi dvě desítky vzorků. U žádného z nich se přítomnost koronaviru neprokázala, včetně jednoho z posledních podezření u ženy v Praze. Kvůli šíření koronaviru doporučilo ministerstvo zahraničí českým občanům v Číně, aby zvážili odjezd ze země, a do Číny by nyní lidé podle úřadu měli jezdit jen v nezbytných případech. Češi podle aerolinek odkládají plánované lety do Číny, cestovní kanceláře posouvají zájezdy a automobilka Škoda Auto odložila služební cesty do Číny.

Novým koronavirem je podle aktuálních údajů nakaženo v Číně přes 6000 lidí a nemoci způsobované koronavirem podlehlo 132 lidí. Mimo Čínu byly zaznamenány desítky případů výskytu koronaviru. V Česku se zatím tato infekce neobjevila, ale bylo prověřeno několik podezření na nový koronavirus jednak u Čechů, kteří se nedávno vrátili z Číny, a také u několika zahraničních turistů, většinou Číňanů.

Například v Praze bylo od pátku testováno sedm lidí, z toho dva za posledních 24 hodin. Posledním z testovaných byla žena převezená v úterý do Nemocnice Na Bulovce. Dnes odpoledne Hygienická stanice Hlavního města Prahy oznámila, že test na koronavirus byl u ženy negativní.

Pět lidí bylo kvůli podezření na koronavirus testováno ve Zlínském kraji. Dva pacienti byli na infekčním oddělení Uherskohradišťské nemocnice a tři v domácí izolaci, uvedla dnes ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Jana Hošková na webu hygieniků. Kromě Prahy a Zlínského kraje se podezření objevila také v Moravskoslezském kraji, Českých Budějovicích či Pardubicích.

Lékaři v Česku nechávají testovat pacienty, kteří mají zdravotní problémy podobné jako u chřipky - tedy kašel, dýchací potíže a bolesti svalů - a zároveň byli nedávno v Číně či jinde v jihovýchodní Asii. Nemocní, kteří obě podmínky splňují, by podle odborníků neměli chodit k lékaři osobně, ale kontaktovat ho nejprve telefonicky.

České ministerstvo zahraničí doporučilo lidem z Česka, aby kvůli koronaviru cestovali do Číny jen v nezbytných případech. Českým občanům, kteří jsou nyní v Číně a zamýšlejí odcestovat, úřad radí zvážit odjezd v co nejkratší době. V Číně jsou například podle ministerstva školství desítky českých studentů. Pokud by se v souvislosti s šířením koronaviru rozhodli vrátit domů, úřad jim poskytne pomoc.

Některé vysoké školy už vyzvali své studenty a zaměstnance, aby nyní do Číny nejezdili. Také mladoboleslavská automobilka Škoda Auto odložila všechny služební cesty svých zaměstnanců do Číny. Evakuaci zaměstnanců, kteří v Číně působí dlouhodobě, ale firma zatím neplánuje, řekl dnes ČTK vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera.

Cesty do Číny ruší nebo přesouvají na pozdější datum i některé české cestovní kanceláře. Klientům, kterých by se rušení a přesuny termínů zájezdů dotkly, nabízejí změnu destinace i vrácení peněz. Lidé v Česku začali podle vyjádření prodejců letenek odkládat cesty do Číny. Lety sice zatím většinou neruší a volí spíše odlet v pozdějším termínu, ale zájem o nové letenky je v posledních dnech mizivý.

Praha má s Čínou 12 leteckých spojení týdně, která provozují tři čínské aerolinky. Mluvčí Letiště Praha Marika Janoušková dnes ČTK řekla, že od těchto společností nemá informace o případném rušení linek kvůli koronaviru. Přímé spoje s pevninskou Čínou ale zrušily třeba britská letecká společnost British Airways, německá Lufthansa a několik dalších asijských, amerických i evropských aerolinek.

Aktivně se chce do boje s šířením koronaviru zapojit brněnská firma Respilon. Do dvou týdnů začne ve spolupráci s jednou izraelskou firmou vyrábět ústenky, které budou po nasazení na ústa schopné koronavirus nejen zachytit, ale díky nanočásticím oxidu mědi i zahubit. Novinářům to dnes řekl ředitel Respilonu Roman Zima. K dostání za desítky korun budou v řádu týdnů. Respilon vyrábí nanovlákna a dodává je do Číny, kde ve spolupráci se třemi firmami vznikají ústenky a respirátory. Firma je pak distribuuje v zemích Asie, Ameriky i v Evropě.