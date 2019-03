Slavnou malostranskou Lennonovu zeď v Praze pomalovalo 18. března 2019 novými obrázky a nápisy několik umělců z Česka i zahraničí. Zapojili se do akce, která chce už nyní připomínat 30 let od pádu komunistického režimu. Pestrobarevně pomalovaná zeď v srdci Prahy na Kampě byla dávným předrevolučním symbolem svobody v České republice.

Praha - Slavnou malostranskou Lennonovu zeď v Praze pomalovalo novými obrázky a nápisy několik umělců z Česka i zahraničí. Zapojili se do akce, která chce už nyní připomínat 30 let od pádu komunistického režimu. Zeď Maltézské zahrady naproti francouzskému velvyslanectví byla místem, kde své drobné osobní vzdory vůči totalitě lidé vyjadřovali, aby verše a nápisy byly záhy z vůle vládnoucího režimu přemazány. Zeď také byla symbolickým pražským pomníkem Johna Lennona a texty jeho písní a mírová poselství se dnes na zeď vrátily.

Akce vznikla jako osobní iniciativa několika lidí, především Pavla Šťastného, autora loga Občanského fóra, který připravil ke 30. výročí sametové revoluce logo nové. Spoluorganizátorem je Hospodářská komora České republiky, která chce 30 let svobody v zemi prezentovat jako 30 let svobodného podnikání. Šťastný ČTK řekl, že záměrem akce je navrátit zdi a místu jeho někdejší poslání a přimět kolemjdoucí, aby namísto sprostých výkřiků či malůvek na zeď připojili básničku.

"Pestrobarevně pomalovaná Lennonova zeď v srdci Prahy na Kampě byla dávným předrevolučním symbolem svobody v České republice. Za posledních 30 let se zeď stala jednou z nejvyhledávanějších turistických lokací Prahy. V současné době však trochu ztrácí svou původní uměleckou tvář. Proto bude první akcí oslav 30 let svobody navrácení umělecké podoby a symbolického významu Lennonově zdi," uvedl.

Společné dílo dvou desítek umělců, tedy pomalovanou zeď, nazval Meet Art a jedním z motivů, kterého se umělci měli držet, byl název písně Johna Lennona All you need is Love ve 30 jazycích. Dnešní počínání těch, kdo vkleče u země nebo naopak z výšky na lešení malovali a stříkali barvy, sledovali především turisté zvyklí na malebné malostranské náměstí chodit.

Kromě dnešní akce připravil Šťastný také putovní výstavu 30 let svobody, která u příležitosti návštěvy předsedy Senátu Jaroslava Kubery začne v sídle ománského parlamentu v Maskatu 25. března. Cílem výstavy je podle Šťastného ukázat světu historii událostí před 30 lety, vznik loga Občanského fóra a rozvoj kulturních a společenských vztahů s ostatními zeměmi. Má také ukázat rozvoj českého podnikání za uplynulých 30 let. Pavel Šťastný je předsedou Česko-ománského výboru Hospodářské komory.