Dvě dávky očkování budou mít lidé nad 85 let do 18. května

Praha - Očkováno dvěma dávkami vakcíny proti covidu-19 bude 95 procent lidí nad 80 let a dalších v prioritní skupině do 18. května, alespoň jednu dávku dostanou do 27. dubna. Při jejich upřednostnění by to šlo o deset dní dříve. Vyplývá to z výpočtů ve zprávě Centra pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP). Sedmdesát procent lidí ve věku 65 až 79 let bude dvěma očkováno do 19. června, první do 29. května. Očkovat se v ČR začalo 27. prosince, alespoň jednu dávku vakcíny dostalo přes milion lidí.

Centrum počítalo s tempem očkování v průměru 35.000 vakcín denně a od dubna se zvýšením na premiérem Andrejem Babišem (ANO) avizovaných 100.000 dávek denně. V modelech také zohlednilo jednadvacetidenní interval mezi první a druhou dávkou. Zvažuje se ale delší, až na 42 dní.

Započítalo také současné priority v očkování, tedy přednost pro zdravotníky, klienty a zaměstnanců sociálních zařízení a lidí nad 80 let. Poté přidalo od 27. února umožnění registrací učitelům a o dva dny později seniorům nad 70 let. Od středy se budou moci hlásit také mladší chronicky nemocní s vybranými diagnózami prostřednictvím kódů od praktických lékařů.

Ze prioritní skupiny 1.A, kterou tvoří 778.000 lidí, bylo naočkováno podle BISOP k 19. březnu oběma dávkami vakcíny 33 procent všech seniorů nad 80 let, 41 procent zaměstnanců a klientů sociálních služeb a 54 procent zdravotníků. Jednu dávku zatím dostalo 28 procent osmdesátníků a po 23 procentech zdravotníků a lidí ze zařízení sociálních služeb.

"Pokud bychom si stanovili jako cíl co nejdříve naočkovat všechny osoby v nejrizikovější skupině 1.A první dávkou a zvýšili interval mezi dávkami pro všechny skupiny na 35 dnů, dosáhneme k proočkování 95 procent skupiny 1.A již 3. dubna první dávkou a 8. května druhou dávkou," napsali autoři z BISOP.

Preference podle věku a zdravotního stavu by urychlila o sedm dní i očkování první dávkou u skupiny 1.B, kterou tvoří lidé nad 65 let a chronicky nemocní, celkem 3,7 milionu lidí. "Zbytek skupiny 1.B, prioritizovaný dle povolání, je první dávkou naočkován k 28. dubnu. Jeho očkování druhou dávkou je opožděno o 18 dní a naplánováno na 2. června," uvedli dále. Preferenci podle věku by mělo mít 1,7 milionu lidí, na základě zdravotního stavu 1,5 milionu lidí.

V metodickém pokynu k očkování z poloviny ledna letošního roku ministerstvo zdravotnictví počítalo s proočkovaností 70 procent skupiny 1.A do konce února. Později ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že se opozdí asi o měsíc a potrvá do konce února.