Dvě Češky dostaly v Norsku trest vězení za falešný test na covid

Oslo - Dvě Češky potrestal norský soud třiceti dny vězení za to, že při dvou příležitostech předložily falešný negativní test na koronavirus. Informoval o tom dnes server Norway Today. Do Norska jely za prací a falešný test si objednaly ve Švédsku.

Obě ženy podle serveru překročily hranice Norska jen den předtím, než země 29. ledna kvůli koronaviru zakázala vstup cizincům. Test ukázaly při přejezdu hranic mezi Švédskem a Norskem přes úžinu Svinesund. Předtím ho podvodně pořídily ve Švédsku, protože nechtěly riskovat, že by čekáním na výsledky regulérního testu přišly o příležitost dostat se do Norska ještě před uzávěrou hranic. Později ukázaly falešný test i ve chvíli, kdy je úředníci přišli zkontrolovat do jejich bytu v Oslu.