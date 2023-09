Dvacítka primátorů v otevřeném dopise odmítá návrhy z konsolidačního balíčku

Kladno - Primátoři 20 krajských a statutárních měst odmítají v otevřeném dopise čelným představitelům státu návrhy z konsolidačního balíčku kvůli dopadu na rozpočty. Zásah by byl podle nich likvidační. Navrhují neměnit současné nastavení systému a otevřít diskusi nad celkovou komplexní změnou rozpočtového určení daní, která by byla přijatá v roce 2024. K výzvě se připojily Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec Králové, Chomutov, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Liberec, Most, Olomouc, Opava, Pardubice, Plzeň, Prostějov, Přerov, Teplice, Třinec, Ústí nad Labem a Zlín, informoval dnes v tiskové zprávě mluvčí kladenské radnice Vít Heral.

Primátoři se mimo jiné obávají, že jejich města nebudou schopná dále správně plnit funkci regionálních a krajských center poskytujících prodlouženou ruku státu ve formě přenesené působnosti, ale také provozování dalších institucí krajské a regionální úrovně. "Žádáme, aby konsolidační balíček nezasahoval do financování měst a obcí. Prosíme, aby daň z nemovitosti nebyla zvyšována státem a zůstala dále ze 100 procent příjmem měst a obcí. Zároveň, aby se neměnila ani výše přídělu do rozpočtového určení daní, ale aby zůstala na současné hodnotě 25,84 procenta," uvedli primátoři v otevřeném dopise, který má ČTK k dispozici. Mezi požadavky také jmenují žádost o zachování systému přerozdělování daně z hazardu.

Signatáři též upozorňují, že některá krajská a statutární města, ve kterých žije více než 3,4 milionu lidí, nemají dostatek peněz ani na běžnou údržbu svého majetku, natož na nutné rozvojové projekty. "Do této špatné situace jsme se dostali kvůli již zastaralému systému rozpočtového určení daní," míní primátoři. Podle nich jsou v systému zvýhodněna čtyři města: Praha, která však zároveň plní funkci kraje, Plzeň, Brno a Ostrava.

Všechna krajská města a většina ostatních statutárních měst chtějí udržet svou roli přirozených spádových center. Musí se také často vyrovnat s velkým počtem lidí z okolí dojíždějících za prací a do školy. Zásadní roli mají například i v sociální a kulturní oblasti a při prosazování státní politiky, konkrétně v oblasti digitalizace, udržitelnosti a podobně.

Změnu rozpočtového určení už navrhly některé kraje. Iniciativu už schválil Pardubický, Středočeský a Zlínský kraj, dnes se k nim přidal Jihomoravský kraj. O změně zákona se v minulosti debatovalo na jednání Asociace krajů ČR: