Dvacítka lidí protestovala proti uzavření areálu Hradu

Praha - Ani přes rozsudek, podle kterého je Pražský hrad veřejným prostranstvím, dnes policie nepustila příznivce spolku Kverulant jimi zvolenou cestou na oznámené shromáždění. Spolek je uspořádal u příležitosti dnešního Mezinárodního dne památek a sídel na protest proti tomu, že areál Hradu je až na výjimky veřejnosti od loňského října nepřístupný. Po setkání v poledne na Hradčanském náměstí policisté shromážděným řekli, že musejí vstoupit do areálu cestou od Černé věže, k níž vedou Staré zámecké schody.

Dvacítka účastníků pak v doprovodu osmi policistů v uniformách a dalších v civilu musela Hrad obejít z Hradčanského náměstí po Nových zámeckých schodech, kolem Senátu Valdštejnskou ulicí přes Klárov a vystoupat po Starých zámeckých schodech. Někteří z účastníků okružní cestu vzdali, byla mezi nimi třeba režisérka Olga Sommerová. U Černé věže policie prohlédla přes stížnosti některých všechny účastníky setkání, přestože Hrad před několika dny deklaroval, že prohlídky bude činit jen namátkově. Lidé do areálu Hradu stále vstupovat nemohou, mohou navštěvovat jen zahrady otevřené od počátku dubna.

"Většina civilizovaného světa si den památek a sídel připomíná tak, že zpřístupní památky zadarmo. V dnešní době to nejde, tak jsou aspoň zpřístupněné zahrady a podobné věci. Mrzí mě, že Česká republika jakoby se vydala zpátky a musíme jako občané této země bojovat o to, aby ta nejdůležitější památka, Pražský hrad, byla přístupná, tedy jeho areál, nikoli vnitřní prostory. Myslím, že ten boj dříve či později vyhrajeme," uvedl zakladatel spolku Vojtěch Razima.

Setkání se zúčastnil také senátor Jiří Růžička, který uvedl, že pro obyvatele Prahy 6 je cesta přes Pražský hrad přirozenou spojnicí třeba při cestách do práce. "Považovali jsme to za hanebné, že se ten průchod uzavřel. Poprvé nám Kancelář prezidenta republiky odpověděla, podruhé ne, řekl bych, že se ta arogance stupňovala," uvedl Růžička. Za otevření areálu Hradu se dlouho bere také Praha 6, její místostarosta Jan Lacina dnes řekl, že nevidí žádný důvod, proč by areál měl být uzavřen.

Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu sv. Víta a svatojiřskou baziliku. Magistrát po Kverulantu žádal doložení souhlasu vlastníka, respektive uživatele pozemku, tedy Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal proti jeho rozhodnutí, které argumentovalo tím, že areál není veřejným prostranstvím, žalobu. V pátek soud rozhodl, že vnitro se má věcí dále zabývat. Ministerstvo následně na dotaz ČTK uvedlo, že svolavatel akce nemusí čekat na nové rozhodnutí vnitra a může shromáždění uskutečnit. Právník Kverulanta Pavel Uhl dnes uvedl, že páteční rozsudek může být zřejmě pravomocný až doručením.

Hrad ale je podle mluvčího Jiřího Ovčáčka uzavřen z důvodu vládního nařízení. To dnes opakovali také policisté všude po cestě účastníkům shromáždění. Ve chvíli, kdy ohlášené shromáždění začalo, jeho účastníky nechtěla policie pustit speciálně vyhrazeným vstupem z Hradčanského náměstí přes čtvrté nádvoří, kudy mohou chodit do katedrály lidé na bohoslužbu. Jako argument uváděli, že by se sešli právě s účastníky mše, což je podle policie nežádoucí.