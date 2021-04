Dvacetičlenné tréninkové skupiny budou od pondělka v šesti krajích a Praze

Praha - Tréninky dětí a mládeže se od 3. května rozšíří na dvacetičlenné skupiny v šesti krajích a Praze. Vedle metropole se to týká Královéhradeckého, Karlovarského, Plzeňského, Středočeského, Libereckého a Pardubického kraje, kde jsou nejmenší přírůstky nově nakažených koronavirem. Ve zbytku republiky bude nadále platit omezení na maximálně dvanáct lidí ve skupině. Nadále se to týká jen venkovních tréninků, vnitřní sportoviště zůstávají uzavřena. U větších skupin budou povinné testy, které budou rodiče potvrzovat čestným prohlášením.

Zmiňované regiony jsou buď pod hranicí týdenního součtu nových případů 100 na 100.000 obyvatel, nebo k ní směřují. Díky tomu se v nich mohou otevřít druhé stupně základních škol pro rotační výuku i rozšířit sportovní aktivity ve věkové kategorii do 18 let. Děti budou moci využívat toho, že jsou pravidelně testované ve školách. "Bude se to v klubu dokládat čestným prohlášením rodiče, že v posledních 72 hodinách bylo dítě testováno antigenním testem," řekl po dnešním jednání vlády ministr školství Robert Plaga.

Školní testy nebudou stačit na kompletní tréninkový program. V základních školách budou děti ob týden a ty z prvního stupně se navíc budou nově testovat jen jedenkrát týdně, středoškoláci nadále smějí do školy jen na praktickou výuku. Plaga apeloval na rodiče, aby čestné prohlášení nezneužívali. "Při případném nečestném prohlášení a následné kontrole by mohli čelit následkům. Ale myslím, že tato forma uleví školám a je tu na místě důvěra k rodičům směrem ke sportování jejich dětí," řekl.

Vládní představitelé také komentovali návrat omezeného počtu fanoušků na ligové fotbalové stadiony, který nastane o víkendu. To bude dříve, než se kompletně otevřou školy, což vyvolalo kritiku, že školní docházka znovu není prioritou. Ministr školství Plaga to považuje za nešťastné. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger přehazoval odpovědnost na hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou. "Toto rozhodnutí je v její gesci. Byli jsme ujištěni, že výjimky jsou udělovány po celý čas. Postupně se budou udělovat například pro Pražské jaro, podobně se bude jednat s dalšími," řekl.

Výjimky se dlouho týkaly vrcholných sportovních akcí bez diváků. Běžní fanoušci se po dlouhé pauze objevili nejprve na hokeji. V pondělí se díky výjimce dostalo na pátý zápas finálové série play off mezi Třincem a Libercem do Werk Areny bezmála 900 diváků, kteří po vítězství "Ocelářů" mohli sledovat korunovaci nového mistra. Fotbalové kluby dostaly povolení zaplnit deset procent kapacity hlediště, přičemž se do kvóty počítají i pořadatelé, novináři a další osoby, které zajišťují organizaci utkání.

Diváci budou muset předložit negativní PCR nebo antigenní test na koronavirus, který nebude starší než 48 hodin, případně potvrzení o prodělání nemoci v posledních 90 dnech nebo certifikát o dokončeném očkování. Klub musí v hledišti zajistit bezpečné rozestupy ob jednu řadu tak, aby mezi usazenými osobami bylo vždy minimálně jedno volné sedadlo. Nezbytné budou respirátory či jiná obdobná ochrana nosu a úst.