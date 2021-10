Dva z 27 obžalovaných v kauze ROP Severozápad chtějí dohodu na vině a trestu

Litoměřice - Dva z 27 obžalovaných v kauze ROP Severozápad mají zájem uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Jedním z nich je již dříve odsouzený bývalý ředitel dotačního úřadu Petr Kušnierz, jenž spolupracoval s policií při vyšetřování tohoto případu. Druhým je jeden z hodnotitelů projektů. Ostatní vinu odmítají. Hlavní líčení pokračuje u litoměřického okresního soudu.

Případ se týká rozdělování dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji. Podle státního zástupce zmanipulovali obžalovaní evropské dotace ve výši 14 miliard korun. Dnešní jednání se koná v nepřítomnosti 12 obžalovaných. Státní zástupce doposud přednesl obžalobu, která má 301 stran, a k řízení se s žádostí o náhradu škody připojily Ústecký a Karlovarský kraj, ministerstvo financí a ministerstvo pro místní rozvoj.

K obviněním v obžalobě se mohou nyní vyjádřit obžalovaní. Advokát podnikatele Daniela Ježka, jenž podle obžaloby byl spolu s Alexandrem Novákem (bývalý senátor a starosta Chomutova, který už byl ve vězení) hlavní aktér organizované zločinecké skupiny, svou řeč pronášel celé dopoledne.

Mezi obžalovanými jsou bývalí sociálnědemokratičtí hejtmani Ústeckého kraje Jana Vaňhová a Karlovarského kraje Josef Novotný, někdejší hejtman Ústeckého kraje za ODS Jiří Šulc, bývalí náměstci ústecké hejtmanky Pavel Kouda a Arno Fišera, bývalý ředitel ROP Severozápad Petr Vráblík, někdejší primátor Mostu Vladimír Bártl, několik hodnotitelů projektů a další osoby.

V seznamu projektů, které údajně obžalovaní ovlivnili, jsou projekty měst a obcí i soukromých investorů. Bývalí ředitelé úřadu podle obžaloby dosazovali externí hodnotitele projektů přímo, nelosovali je. Experti měli v hodnocení projektů klíčovou roli, na základě jejich bodování se o přidělení dotace rozhodovalo.

Kauza se týká období od května 2008 do září 2011. Program byl kvůli neprůhlednému rozdělování peněz a chybám v projektech téměř dva roky pozastaven. EU vyměřila za chyby už dříve sankci 2,7 miliardy korun.

Vyjadřovat se budou obžalovaní nebo jejich obhájci k obžalobě minimálně ještě v úterý. Pokud se dohodne státní zástupce se dvěma obžalovanými na vině a trestu, předloží návrh soudu a ten rozhodne. "Lze to učinit tak, že by obžalovaný, který má zájem uzavřít dohodu o vině a trestu, vypověděl ještě v hlavním líčení tak, aby jeho výpověď by byla procesně použitelná," řekl ČTK a Českému rozhlasu soudce Jiří Blažek. Mimo jiné o výpověď Kušnierze se opírá obžaloba.

Z pohledu Daniela Ježka se podle jeho advokátů jeví, že žádná škoda nevznikla. "České republice škoda vznikne pouze v případě, že obžalovaní budou uznáni vinnými. S takovou škodou není možné se v současném trestními řízení připojit," řekl ČTK a Českému rozhlasu jeden z advokátů Ježka Michael Kis. Ústecký a Karlovarský kraj se připojily podle Jelínkových obhájců nedůvodně, neboť jejich majetek se nezmenšil, nýbrž se zvětšil o realizované projekty. Advokáti mají za to, že není poškozena Evropská unie ani Evropská komise, neboť se se svým nárokem nepřipojily. "Z hlediska trestního práva je významné, aby škoda vůbec vznikla, protože je povinným znakem mnoha trestných činů, za které jsou obžalovaní stíháni. A pokud škoda nevznikla, není důvodu je za takové jednání stíhat," uvedl Kis. Podnikatel Ježek byl v souvislosti s případem téměř tři čtvrtě roku ve vazbě.

Ústecký kraj se připojil k případu s požadavkem na náhradu škody ve výši 134 milionů korun, Karlovarský kraj žádá 374 milionů korun, ministerstvo financí přes 12 miliard korun a ministerstvo pro místní rozvoj přes miliardu korun. Hlavní líčení je zatím naplánováno do poloviny prosince, poté bude podle soudce odročeno na přelom března a dubna.