Dva týdny před summitem EU o rozpočtu jsou pozice stále rozdílné

Brusel - Dva týdny před mimořádným summitem Evropské unie k dlouhodobému rozpočtu předseda Evropské rady Charles Michel na schůzkách s představiteli jednotlivých zemí intenzivně hledá kompromis. Dnes má na programu schůzku s český premiérem Andrejem Babišem a předsedou polské vlády Mateuszem Morawieckým, kteří prosazují zachování financování politiky soudržnosti ve stávající výši. Čistí plátci jako Švédsko, Dánsko či Rakousko ale stále hlasitěji volají po omezení výdajů a požadují slevy na odvodech, informovala dnes agentura DPA.

Michel si tento týden zve prezidenty a premiéry členských zemí, aby hledal kompromis před mimořádnou vrcholnou schůzkou, která se bude konat 20. února. Jednotlivé země jsou v pohledu na rozpočet pro období 2021 až 2027 stále velmi rozdělené.

V sobotu se v Portugalsku setkali zástupci 15 zemí z jižní a východní části EU sdružených v uskupení Přátelé koheze. Zdůraznili požadavek, aby financování politiky soudržnosti zůstalo v příštím víceletém finančním rámci Evropské unie na úrovni předchozího období.

Společnou pozici ale hledají také zástupci zemí hlavně ze západní a severní Evropy, které jsou čistými plátci do rozpočtu EU a trvají na rozpočtovém stropu ve výši jednoho procenta hrubého národního důchodu EU.

S Michelem dnes jednala například dánská premiérka Mette Frederiksenová. I kdyby zůstala úroveň sedmiletého rozpočtu na úrovni jednoho procenta, platilo by podle ní Dánsko do unijní pokladny zhruba o 20 procent více než nyní. "Budeme utrácet více peněz, ale nechci, abychom utráceli mnohem více peněz," shrnula svůj postoj sociální demokratka. Mnoho oblastí, do kterých by z budoucího rozpočtu měly peníze plynout, přitom považuje za důležité, například boj s klimatickou krizí či zvládání migrace.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz, který se s Michelem setkal už ve středu, řekl, že jsou čistí plátci dobře domluvení na společném postupu. Po schůzce s předsedou Evropské rady prohlásil, že v dohledné době očekává od Michela nový návrh rozpočtu. "Rakousko je čistý plátce. Stejně jako Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a Německo zastáváme proto pozici, že platby nesmí donekonečna stoupat," řekl rakouský kancléř.

Také švédský premiér Stefan Löfven požaduje snížení zátěže čistých plátců. "Sleva je naprosto nezbytná," uvedl. Slevy z odvodů do unijní pokladny měla v minulosti vyjednané například Británie, která EU minulý týden opustila. Právě její odchod přinesl výpadek příspěvků do unijního rozpočtu v řádu desítek miliard eur, který musí nyní vyplnit ostatní země.

Právě kolem budoucnosti rozpočtových korekcí, které čistým plátcům částečně kompenzovaly jejich příspěvky do rozpočtu, se očekává na mimořádném summitu za dva týdny velká bitva.