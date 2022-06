Dva tisíce fanoušků přivítaly v Brně šampiona UFC Procházku

Brno - Ovace a bouřlivé skandování dnes vpodvečer přivítaly na brněnském náměstí Svobody bojovníka MMA a čerstvého šampiona UFC Jiřího Procházku. "Jirko, Jirko," neslo se centrem města na adresu prvního českého šampiona prestižní organizace . Procházka porazil v neděli v Singapuru v titulovém zápase polotěžké váhy Brazilce Glovera Teixeiru.

"Miluji vás," řekl přítomným fanouškům devětadvacetiletý rodák z Hostěradic na Znojemsku, když vystoupil na pódium před zhruba dva tisíce lidí.

K životnímu úspěchu mu pogratulovali nejen primátorka města Brna Markéta Vaňková a šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser, ale i kamarádi a sponzoři. "Tady máš pořádnou kytku, aby ses pořádně najedl," glosoval jeden z gratulantů dar v podobě kytice z klobás, paprik a sýra. "Sotva jsem si kousl, tak už mi bolí panty," rozesmál zápasník publikum.

V krátkém rozhovoru na pódiu Procházka prozradil, co pro něj výhra nad Teixeirou znamená. "Tohle byla nejvyšší meta, kterou jsem si dokázal představit. Musel jsem udělat prostě to, co bylo třeba. Byla to fakt řežba, Vydával jsem ze sebe úplně všechno, to nejlepší, co ve mně bylo. A on ne a ne padnout. A pak bum a bylo to tam," řekl Procházka, který uspěl překvapivě díky škrcení 28 před koncem zápasu.

Pod pódiem mu tleskali hlavně mladí lidé a děti. "Všechno je možné, pokud v to věříte. Cokoliv si člověk zadá, toho může dosáhnout. Člověk si vždycky udělá zápas těžký nebo lehký sám, podle toho, jaký zvolí přístup," vzkázal jim.

Procházku po nočním letu ze Singapuru do Vídně zdobil nejen jeho typický stojatý culík na vyholené hlavě, ale i pořádný monokl pod levým okem jako pozůstatek bitvy s Brazilcem. "Byl jsem tak unaven, že jsem byl po zápase rád za chvilku sám pro sebe. Dal jsem si cigáro, pivo a užil jsem si to vnitřně. Poslední rok byl sprintem k tomuto zápasu," uvedl.

Po sestupu z pódia dobrou půlhodinu rozdával autogramy a se svými fandy se fotografoval.