Dva roky jsem promarnil, tohle je pro mě restart, řekl dvougólový Pavlík

Hradec Králové - Nejvydařenější utkání po letním návratu do Hradce Králové dnes odehrál útočník Radovan Pavlík. Dvěma góly a asistencí se podepsal pod výhru Mountfieldu v Lize mistrů nad Grenoblem a věří, že se mu podaří opět naplno zařadit do kádru Východočechů.

Čtyřiadvacetiletý útočník se s hradeckým dresem loučil na podzim 2020. V Liberci ani v brněnské Kometě se mu ale příliš nedařilo. Teď se vrátil do mateřského klubu i s tím, že možná bude muset nastupovat v prvoligovém Kolíně.

"Když to tak řeknu, poslední dva roky jsem promarnil. Vím, že moje výkony ani hlava nebyly optimální. A podle mě je hokej, stejně jako každý sport, o hlavě," řekl po hradecké výhře 3:2 Pavlík novinářům. "Byl jsem nesmírně rád, že se mi pan Martinec ozval," děkoval trenérovi, se kterým pod Bílou věží zažil i úspěšná léta v mládeži.

Teď si musí Pavlík zpátky vybudovat pozici, kterou před lety ztratil. "Začínám odznova, je to pro mě restart kariéry. Doufám, že se třeba dostanu ještě výš," řekl.

Dnešní utkání Ligy mistrů se mu vydařilo, k vítězství 3:2 pomohl dvěma góly. Zejména po druhém mohli fanoušci nadšeně tleskat: Pavlík se ve zdánlivě marné situaci protáhl kolem soupeře a zakončil přesně do růžku branky.

"Je to hezký pocit, jsem rád, že jsem pomohl týmu dvěma góly. Člověk si díky tomu vždycky začne věřit a hraje se mu úplně jinak. Byl to ale týmový výkon, i když jsme se klepali do poslední minuty," zhodnotil Pavlík druhou těsnou bitvu s francouzským mistrem po pěti dnech.

Mountfield může hřát, že z dvojutkání vytěžil plný počet bodů. Grenoble mu totiž na obou stadionech pořádně zatápěl. "Má ohromnou sílu a francouzské reprezentanty. Byly to neskutečně těžké zápasy. Jsou silově i bruslařsky výborně připravení a za těch šest bodů jsme rádi," podotkl Pavlík.

Hrdinovi čtvrtečního večera nicméně po druhé trefě hodně zatrnulo. Soupeř ho zezadu tvrdě napálil do brankáře Jakuba Štěpánka, který se dlouho nezvedal. Nakonec ale zápas přece jen dochytal. "Omlouval jsem se mu a ptal se ho, jestli je v pořádku. Málem jsem si sám vytřískal všechny zuby o břevno, naštěstí jsem dal před sebe hokejku. Přeju mu hodně štěstí," uvedl Pavlík.

Hradec Králové se díky zisku šesti bodů drží ve hře o postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Přiblížit si ho může v sobotu, kdy na domácí půdě hostí čtyřnásobné šampiony soutěže, hokejisty švédské Frölundy.

"Jsou to tři roky, kdy jsme je u nich porazili fotbalovým výsledkem. Bereme je jako nejlepší tým v Evropě. Výborně bruslí, forčekují, střílí, jsou silní na puku… Prostě typičtí Švédové. Musíme se poučit z prvního zápasu a věřím, že na ně máme," dodal Pavlík.