Dva němečtí vojenští lékaři dnes začali pomáhat v ÚVN

Praha - Dva němečtí vojenští lékaři od dnešního dne nastoupili do pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Českým kolegům pomáhají se zvládáním koronaviru. Do Česka dnes také přiletí šest britských zdravotníků. Tým amerických vojáků z texaské a nebraské národní gardy by měl do České republiky dorazit asi v polovině týdne. ČTK to dnes řekl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Své zapojení do boje proti koronaviru by měla zvýšit i česká armáda. Vláda bude dnes rozhodovat o navýšení počtu vojáků, kteří mohou pomáhat přímo v nemocnicích a sociálních zařízeních ze 360 na 900.

Česko požádalo své spojence z EU a NATO o pomoc v postupu proti nákaze novým koronavirem, a to zejména při zajištění lékařů a zdravotníků. České nemocnice se totiž potýkají jak s nárůstem počtu hospitalizovaných lidí s onemocněním covid-19, tak i s nedostatkem personálu. V polovině minulého týdne bylo nakaženo téměř 14.000 lékařů a zdravotníků. Působení zahraničních vojenských zdravotníků umožnil nedávno Parlament, v ČR mohou zůstat až 90 dnů.

Pomoc přislíbily Velká Británie, Německo a Spojené státy. Dva němečtí vojenští lékaři už v uplynulých dnech do Česka dorazili a podle Pejška od dnešního rána začali působit v ÚVN ve Střešovicích. Pomáhají na jednotce intenzivní péče. Británie slíbila vyslat skupinu šesti vojenských zdravotníků. Do Prahy přiletí dnes pozdě večer. I oni budou sloužit v ÚVN, ve střešovické nemocnici začnou pracovat v nejbližší době.

Tým vojenských zdravotníků z USA, kteří mají zkušenosti s bojem proti koronaviru, by měl přiletět do poloviny týdne. Podle dřívějšího vyjádření ministerstva obrany a americké ambasády v Praze bude sedm zdravotníků českým lékařům radit a konzultovat s nimi. Budou také vybaveni na virtuální spolupráci s americkými středisky, která se zabývají infekčními onemocněními. Čeští lékaři se tak budou moci na dálku spojit se svými kolegy. Také američtí zdravotníci budou nasazeni v ÚVN. Podle Pejška jsou čtyři z nich z texaské národní gardy a tři z nebraské národní gardy.