Dva muži s revolverem přepadli v Brně seniorku, hledá je policie

Brno - Policie v Brně vyšetřuje přepadení seniorky v domě v brněnských Židenicích, dva muži se do domu vloupali a ženu ohrožovali revolverem. Z domu ukradli tablet či notebook. Policie je hledá, ke spolupráci vyzvala veřejnost. Na webu policie to dnes uvedl mluvčí Bohumil Malášek.

Muži se do domu dvaaosmdesátileté ženy poblíž židenického vlakového nádraží údajně vloupali před půlnocí 3. ledna. Důchodkyni fyzicky napadli a ohrožovali ji zbraní, mělo jít o revolver asi 20 centimetrů dlouhý. "Požadovali šperky, peníze. Žena jim ale nic nevydala," uvedl mluvčí.

Dům dotyční prohledali, podle policie ukradli dva telefony, tablet a notebook. "Šokovaná seniorka zůstala bez telefonů do ranních hodin uvězněna ve svém bytě. Lupiči poničené dveře se jí totiž nepodařilo otevřít," uvedl mluvčí.

Mladší z pachatelů je podle popisu ve věku 22 až 30 let, vysoký asi 165 centimetrů, statné postavy. Má černé, krátce střižené vlasy česané na pěšinku, černé oči a kulatý obličej. Oblečený byl do šedé, patrně fleecové, bundy do pasu. Působil upraveně, měl pěstěné ruce bez známek manuální práce, hovořil plynně česky.

Starší lupič je ve věku 40 až 50 let, vysoký asi 165 centimetrů, hubené postavy, s krátce střiženými vlasy barvy špinavá blond. Má hubený obličej s výrazným nosem, bezvousý, oblečený byl do zimní bundy nad kolena světle béžové barvy. Na hlavě měl čepici typ bekovka šedé barvy se vzorem "kohoutí stopa". Také působil upraveně, mluvil jazykem příbuzným ruštině. Oba muži měli při činu na rukou černé pletené rukavice a byli vybaveni každý svou svítilnou.

"Vyšetřující kriminalisté uvítají poznatky k pachatelům či přepadení na telefonní lince 158. Policie děkuje za spolupráci," uvedl mluvčí.