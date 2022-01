Dva miliony testů pro státní úřady dodá Masanta za 17 Kč za kus

Praha - Dva miliony antigenních testů na covid-19 určených pro testování zaměstnanců státních úřadů dodá státu společnost Masanta za necelých 17 korun za kus. Celkově tak zakázka vyjde asi na 34 milionů korun. Jednotlivé úřady musí podepsat s firmou kupní smlouvu, na dodání je velmi krátký čas, a to do pátku. ČTK to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr.

Správa rezerv oslovila 45 firem, dostala ale pouze dvě nabídky. Testy jsou tak dražší než při posledním nákupu, kdy SSHR zajišťovala 14 milionů antigenních testů do škol. Tendr, který se vyhodnocoval před týdnem, vyhrála také společnost Masanta, a to s cenou 13,89 koruny za kus. Tentokrát je ale v ceně testů i doprava, úřadům je nebudou rozvážet hasiči, ale samotná firma.

"Dodání testů musí být velmi rychlé, a to do tohoto pátku 21. ledna. Jednotlivé úřady, a jejich 120, mohou již v tuto chvíli podepisovat s vítěznou firmou kupní smlouvu," řekl Švagr. Specifikaci k testům dodalo ministerstvo zdravotnictví.

Správa rezerv podle předsedy obdržela tentokrát výrazně méně nabídek, proti poslednímu nákupu 14 milionů testů do škol, kdy jich SSHR obdrželo devět, to tentokrát byly pouze dvě. "Podle mě je to díky šibeničnímu termínu dodání testů do úřadů. Prostě čím kratší čas na dodávku, tím, zdá se, je méně nabídek," uvedl Švagr.

"Pozitivní informací je ta, že testování ve školách běží a je dostatek testů i na skladech. Zároveň se nám povedlo vysoutěžit i nákup testů pro veřejnou správu, kdy cena je poměrně výhodná. Termín dodání je během tohoto týdne, nemělo by se stát, že by státní veřejné instituce neměly testy, aby mohly v pravidelných intervalech testovat své zaměstnance," řekl dnes vicepremiér Vít Rakušan (STAN) po jednání Ústředního krizového štábu.

O nákupu testů rozhodla vláda. Všichni zaměstnanci včetně živnostníků a jednatelů firem se musejí ode dneška testovat dvakrát týdně antigenními samotestovacími sadami na covid-19. Následující testování je třeba provést nejdříve třetí den po předchozím. V případě pozitivního testu odejde pracovník na pět dní do karantény. Může podstoupit ověřovací PCR test, pokud bude negativní, smí se hned vrátit do práce. Nově mají očkovaní lidé z veřejného zdravotního pojištění hrazených pět PCR testů měsíčně místo dosavadních dvou. Nový režim testování by měl platit dva až tři týdny.