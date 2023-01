Dva lidé zemřeli a sedm utrpělo zranění při útoku nožem v německém vlaku

Policisté na železničním přejezdu v německém Brokstedtu. Při útoku nožem v regionálním vlaku z Kielu do Hamburku zemřeli dva lidé a další utrpěli zranění.

Policisté na železničním přejezdu v německém Brokstedtu. Při útoku nožem v regionálním vlaku z Kielu do Hamburku zemřeli dva lidé a další utrpěli zranění. ČTK/DPA/Jonas Walzberg

Brokstedt (Německo) - Dva lidé dnes zemřeli a dalších sedm utrpělo zranění při útoku nožem v regionálním vlaku na severu Německa. Mezi zraněnými je i muž podezřelý z činu, kterému je podle agentury DPA 33 let. Příčina útoku, který se odehrál ve vlaku z Kielu do Hamburku, zatím není známa. Podezřelý byl zadržen.

"Je to úplně hrozné," řekla v první reakci Sabine Sütterlinová-Waacková, ministryně vnitra spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko, která o počtu mrtvých informovala. "Jsme šokováni a zděšeni, že se něco takového stalo," poznamenala také podle rozhlasové a televizní stanice NDR.

Muž na cestující podle policie zaútočil krátce před 15:00 SEČ, když se souprava blížila do nádraží v obci Brokstedt. Na nástupišti se ho pak lidem podařilo přemoci a zadržet do příjezdu policie. Podezřelý utrpěl středně těžká zranění a nyní je v nemocnici. Server listu Bild nejprve uvedl, že podezřelým je Syřan, úřady později sdělily, že je to Palestinec. DPA napsala, že mohl trpět psychickými problémy a nebyl veden jako extremista.

Jeden z očitých svědků serveru Kieler Nachrichten řekl, že lidi ve vagónu zachvátila panika, když k nim přiběhla trojice dívek s tím, že ve vlaku je muž ozbrojený nožem. Bild zase napsal, že se pasažéři bránili i tím, že na útočníka házeli kufry. Když vlak zastavil v Brokstedtu, vyběhli z něj cestující co nejrychleji ven, aby se dostali do bezpečí.

Na místo činu nedlouho poté přijeli spolkoví i zemští policisté a také řada zdravotníků. Jeden z cestujících je podle Bildu v ohrožení života, web NDR píše o třech vážně zraněných a čtyřech osobách s lehkým poraněním.