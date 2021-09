Dva Kanaďané obvinění v Číně ze špionáže se vrací domů

Ottawa - Dva občané Kanady, které Peking obvinil ze špionáže a zadržoval více než 1000 dní, byli propuštěni z vězení a odletěli zpět domů. Do země by se měli vrátit v sobotu brzy ráno místního času. Řekl to novinářům kanadský premiér Justin Trudeau. Oznámení přišlo jen několik hodin poté, co se vrcholná manažerka čínského komunikačního gigantu Huawei Technologies dohodla na urovnání svého obvinění s americkým ministerstvem spravedlnosti a odletěla zpět do Číny.

Bývalý diplomat Michael Kovrig a podnikatel Michael Spavor byli zadržení v prosinci 2018, krátce poté, co kanadská policie na základě amerického zatykače zatkla finanční ředitelku Huawei Meng Wan-čou. Podle čínských úřadů se Spavor a Kovrig dopouštěli aktivit podrývajících čínskou národní bezpečnost. Ottawa se proti jejich zatčení hlasitě ohrazovala a tvrdila, že se jedná o pomstu za zatčení finanční ředitelky Huawei, což však Peking odmítal. Spavora odsoudil v srpnu čínský soud k 11 letům vězení za špionáž.

Meng Wan-čou je dcerou zakladatele firmy Huawei Žen Čeng-feje. Američané tvrdí, že ředitelka vydávala společnosti Huawei a Skycom za dvě oddělené firmy, ačkoli Spojené státy je považují za jednu. Díky tomu pro společnost zajistila přístup k íránskému trhu v rozporu s americkými sankcemi.

Americká prokuratura v pátek sdělila, že dosáhla s Meng Wan-čou dohody o odložení stíhání. Podle amerických prokurátorů skončí dohoda v prosinci příštího roku a pokud do té doby Meng Wan-čou neporuší znovu zákon, přestanou ji USA stíhat úplně. Finanční ředitelka Huawei podle amerických médií bude muset výměnou uznat, že se v některých věcech dopustila protiprávního jednání. Dohoda se týká pouze Meng Wan-čou a žaloby Spojených států vůči samotné společnosti Huawei tak zůstanou nadále platné, napsala agentura Reuters.