Dva góly Knotka pomohly Olomouci k výhře ve Vítkovicích a srovnání série

Utkání předkola play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc, 12. března 2022 v Ostravě. Zleva brankář Branislav Konrád z Olomouce a Jan Hruška z Vítkovic. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Hokejisté Olomouce vyhráli ve druhém zápase předkola play off extraligy na ledě Vítkovic 3:1 a srovnali stav série hrané na tři vítězství na 1:1. Dvěma góly a asistencí se na výhře Hanáků podílel útočník Jan Knotek. Série pokračuje v pondělí a v úterý v Olomouci.

Oproti pátečnímu utkání chyběl v brance Vítkovic gólman Stezka, místo kterého dostal šanci Dolejš. Ostravanům scházel také kapitán Roman Polák, po první části navíc ze hry odstoupili útočníci Lakatoš s Chlánem a přidali se k dalším vítkovickým marodům. Hanáci postrádali disciplinárně potrestaného Klimka.

Začalo se opatrně, a zatímco v pátek šli do vedení domácí, tentokrát to byli hosté. Neuběhlo ani pět minut, Kusko nezištnou křížnou přihrávkou našel Bambulu, jenž pohotovou střelou poslal puk do odkryté vítkovické branky. Krátce nato mohl srovnat při přečíslení dva na jednoho Bondra, ale Konrád zasáhl svou lapačkou včas.

Ostravané se radovali až o chvíli později, kdy Illéš chytrou zadovkou přiťukl puk Bittenovi, jenž propálil Konráda. Olomoucký tým si ovšem z první třetiny odnesl těsný náskok poté, co Knotek uspěl z dorážky po střele Dujsíka, kterou Dolejš vyrazil před sebe.

Hanáci si navíc v úvodu druhé části pomohli proměněnou přesilovkou. Přesně 49 sekund po startu druhé třetiny totiž Ondruškovu ránu šikovně tečoval Knotek a svým druhým zásahem poslal olomoucký celek do dvougólového vedení. Kohouti se mohli pyšnit skvělou efektivitou, na tři góly potřebovali pouhých sedm střel.

Domácí byli střelecky aktivnější, v závěru druhé části mohl snížit Kalus, který se ocitl sám před Konrádem, jenže slovenského brankáře ani nadvakrát nedokázal překonat. Vítkovickým hráčům se nedařilo dostat na dostřel branky soupeře, v přesilovce domácích opět zářil Konrád, jenž zpacifikoval dělovku Bittena i nebezpečnou dorážku Hrušky.

Olomoučtí v závěru ubránili další oslabení i hru domácích v šesti, a tak se série za vyrovnaného stavu přesouvá na Hanou.

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Bitten (Illéš, Koch) - 5. Bambula (Kusko, J. Knotek), 15. J. Knotek (Dujsík, Bambula), 21. J. Knotek (Ondrušek, Navrátil). Rozhodčí: Úlehla, Veselý - Kis, Gebauer. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Diváci: 7425. Stav série: 1:1.

Sestavy: Vítkovice: Dolejš - Solovjov, Pedan, J. Stehlík, Plášil, L. Kovář, Koch - Illéš, Bitten, Dej - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - M. Kalus, Lindberg. R. Bondra - Fridrich, Chlán, Guman. Trenér: Holaň.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček - Nahodil, Krejčí, J. Káňa - Bambula, J. Knotek, Kusko - V. Tomeček, Kolouch, Navrátil - Kunc, Burian, Lichanec. Trenéři: Tomajko a Moták.