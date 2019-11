Dva góly během minuty vynesly Boleslavi remízu 2:2 v Olomouci

Olomouc - Pouhá minuta stačila fotbalistům Mladé Boleslavi k tomu, aby v zápase 15. kola fotbalové ligy smazali dvoubrankový náskok Olomouce. Domácí vedli po brankách Jakuba Plška a Víta Beneše už 2:0, za hosty však na konečných 2:2 vyrovnali Jakub Fulnek a Lukáš Budínský. Sigma zaznamenala sedmou remízu v ročníku a na výhru čeká už šest kol. Středočeši vybojovali pátý bod na hřištích soupeřů.

Do zápasu vstoupili mnohem aktivněji domácí. Už ve čtvrté minutě musel Budínský důrazným odkopem řešit spletitou situaci před Stejskalem. Nicméně Sigma se vedoucího gólu dočkala poměrně brzy. Centr z pravé strany prošel šestnáctkou až k Plškovi a nejlepší střelec Hanáků otevřel skóre.

Nemuselo zůstat u jednoho gólu. Vzápětí hlavičkoval nebezpečně Kerbr, po hlavičce Yunise a pokusu Plška musel zasahovat Stejskal, který měl v tomto časovém úseku spoustu práce.

Boleslav moc prostoru k ofenzívě neměla. Ve 22. minutě vystřelil Budínský, ale Jemelka pokus ke gólmanovi nepustil. Mimo šla i slabá hlavička Komličenka a pokus Ladry také neměl šanci. Možná i proto ještě do půle posílil útok Mešanovič, který začal duel na lavičce.

Bosenský útočník měl na kopačce vyrovnání v 52. minutě, ale tváří v tvář Buchtovi poslal míč mimo, nicméně tato akce signalizovala větší útočnou aktivitu hostí. Potvrdit ji mohl Budínský, ovšem jeho hlavička zazvonila o tyč domácí branky.

Když po rohu zvýšil Beneš hlavou na 2:0, zdálo se, že by Sigma mohla kráčet k pohodovým bodům. Jenže minutu poté obstřelil Fulnek obranu i gólmana a za dalších pár vteřin Budínský zblízka vyrovnal.

V dalším průběhu se oba celky snažily strhnout vítězství na svoji stranu. Nebezpečně pálil Ladra, na druhé straně hřiště Hála. Skóre se nezměnilo ani v nastavení, kdy domácí při závaru po velkém tlaku trefili břevno.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Jsme zklamaní z toho, že jsme získali jen jeden bod. V první půli bylo z naší strany vše v pořádku, jen jsme měli dát druhý gól. Rozhodl krátký úsek druhé půle. My vedeme 2:0 a místo, aby to někdo na hřišti uklidnil, tak dostaneme po individuálních chybách dvě branky. Bylo to z naší strany podcenění situace, někteří hráči tam zůstali viset a to rozhodlo. Není nám nic platné, že jsme byli 70 minut lepším týmem, když nemáme tři body."

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Po takovém vývoji je remíza dobrá, v první půli jsme nestíhali, byli jsme všude pozadu. I když Sigma dala po přestávce druhý gól, tak dominantní jsme byli my a podařilo se nám rychle vyrovnat. Pomýšleli jsme pak na tři body, posílili útok, ale nakonec jsme byli rádi, že jsme ubránili jeden. Když to řeknu trochu s nadsázkou, tak to byla dnes bundesliga, ale bez divácké kulisy."

Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 2:2 (1:0)

Branky: 14. Plšek, 62. Beneš - 63. Budínský. 64. Fulnek. Rozhodčí: Ginzel - Vitner, Vaňkát. ŽK: Beneš - Hubínek, Hašek. Diváci: 2406.

Olomouc: Buchta - Hála (80. Sladký), Beneš, Jemelka, Kerbr - Pilař (67. Texl), Houska, Greššák, Plšek, González (65. Falta) - Yunis. Trenér: Radoslav Látal.

Mladá Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Fulnek - Budínský, Hubínek, Hašek (36. Mešanovič), Bucha (75. Jiří Klíma) - Komličenko, Ladra (90.+2 Auer). Trenér: Weber.