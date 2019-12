Dva české animované filmy budou soutěžit na Sundance

Praha - Dva české animované filmy včetně Dcery oceněné studentským Oscarem budou soutěžit na prestižním festivalu nezávislých filmů Sundance. Filmy Dcera studentky FAMU Darji Kaščejevové a SH_T HAPPENS podpořil Státní fond kinematografie, sdělil ČTK mluvčí fondu Jiří Vaněk. Oba filmy byly zařazeny do soutěžní sekce Short Film Competition. Festival bude od 23. ledna do 2. února 2020 v americkém Utahu.

"Hrozně mě potěšilo, že naši školu a českou animaci na Sundance prezentují hned dva filmy. Jsem moc ráda, že český animovaný film teď zažívá takovou vlnu, a já můžu být toho součástí. Mám z toho povzbuzující pocit," uvedla Kaščejevová (Daria Kashcheeva). "Výběr festivalu sledujeme každoročně a těší nás, že Sundance dlouhodobě dává velký prostor krátkým animovaným filmům. A fakt, že jsou tam tentokrát dva animované filmy z FAMU, je paráda," dodali Michaela Mihályi a Dávid Štumpf, režiséři filmu SH_T HAPPENS.

Film Dcera získal v září v konkurenci více než 1600 filmů z celého světa studentského Oscara. Na začátku léta si odvezl dvě ceny z největšího festivalu animovaných filmů na světě ve francouzském Annecy a sbírá i další ceny.

Druhý krátkometrážní animovaný film režiséra Dávida Štumpfa a Michaely Mihályi SH_T HAPPENS měl v září premiéru na festivalu v Benátkách v sekci Orizzonti určené inovativním a novým formám filmového vyjádření.

Festival Sundance je největší festival nezávislých filmů v USA a koná se pod záštitou herce, režiséra a producenta Roberta Redforda. Svým významem je přirovnáván k trojici největších festivalů v Cannes, Benátkách a Berlíně. Koná se od roku 1978 v městečku Park City v americkém Utahu. Festival má pět soutěžních kategorií a jeho hlavním cílem je objevování mladých talentů. Češi uspěli na Sundance již v minulých letech. V roce 2016 byl na festivalu uveden krátký film Furiant režiséra Ondřeje Hudečka, který získal cenu za režii (Directing Award).

V roce 2012 měl na festivalu premiéru v mezinárodní soutěžní sekci film Bohdana Slámy Čtyři slunce. Festival byl významný pro kariéry i takových režisérských hvězd jako Quentin Tarantino, Steven Soderbergh nebo Jim Jarmusch.