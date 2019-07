Dva Češi vymysleli nový systém globální distribuce filmů

Karlovy Vary - Nový systém globální distribuce filmů vytváří společnost založená dvěma Čechy. Filmy se podle nich k divákovi dostanou rychleji, efektivněji a bezpečněji než dosud. Zakladatelé společnosti Artinii (Art in Inteligent Interaction) Vít Krajíček a Ctirad Hemelík vypracovali IT vyhledávač, který se strojově učí a sám analyzuje veřejně dostupné internetové zdroje o filmech. Filmy pak kategorizuje podle jejich obsahu a nabízí je různým komunitám. Srovnává je s tím, co dané komunity po celém světě dříve sledovaly. Podle toho pak nabízí a prodává snímky ke společnému sledování kdekoli na světě.

Projekt prezentovali na karlovarském festivalu. "Je to Community-driven content distribution, tedy komunitami řízená distribuce obsahu," řekl ČTK Hemelík. Obsah nemusí podle něj být vždy film, je na skupinách lidí se stejným zájmem, aby si samy řekly, co chtějí sledovat.

Firma Artinii vyvíjí dva základní nástroje, aplikaci a přehrávač, které nabízí koncovému uživateli. Tím může být nejen provozovatel kina, ale kdokoli s projektorem a plátnem. Aplikace obsahuje databázi filmů z celého světa a podle klíčových slov je nabídne tomu správnému uživateli. Od jednotlivých skupin mají zpětnou vazbu, porovnávají jejich preference, a tím možné souvztažnosti mezi příště nabízenými filmy. Komunita milovníků vesmíru si stáhne film Apollo 13, na základě klíčových slov "kosmická loď", "Měsíc" či "astronaut". Po Zhlédnutí mu pak nabídne podobný film jako Armaggedon či Interstellar.

"Naše představa je, že se domluví 30 lidí, že vědí o zajímavém filmu z jiné části světa. Nestáhnou si ho na úložišti, ale zaplatí poplatek za svoji projekci a skrze naši aplikaci se dostanou přímo k producentovi, tedy ke zdroji, což dnes neexistuje," říká Hemelík. "Chceme, aby divák nemusel bezútěšně brouzdat po netu, aby našel film, který odpovídá jeho zájmu. Sbíráme po celém světě pomocí softwaru veřejně dostupná data o filmech včetně komentářů lidí a vytváříme vlastní analýzy, matematické modely," popisuje svou metodu.

Zároveň s tím připravuje speciální přehrávač, který si uživatel stáhne a po vložení unikátního zabezpečeného kódu film přehraje. Odpadá tak nutnost posílat fyzické kopie filmu poštou, jako tomu bylo doposud.

Historie projektu sahá do roku 2007, kdy jeden ze zakladatelů pořádal v Praze festival filmů zaměřených na osobnostní rozvoj. Po půlročním shánění snímků, kdy tradiční distributoři odmítali komunikovat, se určitý počet filmů podařilo získat. "A vyprodali jsme kino několikrát včetně nočních projekcí. To ukázalo, že když máte komunitu, která má společný zájem, naplní kino i bez marketingu. Je plno skupin, které mají zájem o společné téma, ale nemusí znát cestu k němu," říká Hemelík.

Jednou z prvních komunit, s níž pracovali, byly skupiny krajanů po světě, kterých je podle Hemelíka asi 1200. "Dělají festivaly, drží kulturu a naším prostřednictvím si mohou objednat filmy z virtuální videotéky a za běžné peníze, za něž by šli do kina," uvedl. Před třemi lety se spojili s Janem Svěrákem, který k 80. narozeninám svého otce připravoval digitální vyčištění Obecné školy a chtěl ji znovu uvést do kin. Kinodistributoři se ale tvářili odmítavě s argumentem, že film se hraje co půl roku v televizi a v kině by neměl diváky. "Napadlo nás nabídnout to českým komunitám. Za osm týdnů jsme domluvili 160 placených projekcí v ČR i po světě," popisuje Hemelík cestu filmu k divákům.

Klasické distribuci prý konkurovat nechtějí. Naopak rozšiřují distribuční prostor i pro filmy, které se do běžné distribuce nedostaly. "Chceme filmy nabízet především komunitám a s přidanou hodnotou společného sdílení zážitků," říkají dva muži, kteří svůj projekt rozjížděli za peníze ze svých původních podnikání. Díky českým investorům podle nich budou brzy všechny nástroje projektu Artinii k dispozici profesionálům i fanouškům.