Dva body Zadiny na výhru nestačily, skórovali i Hronek a Hertl

New York - Gól a asistence Filipa Zadiny ani branka Filipa Hronka nepomohly Detroitu k výhře nad Torontem. Hokejisté Maple Leafs s Petrem Mrázkem v brance porazili Red Wings 5:4. V sobotním programu NHL se prosadil také Tomáš Hertl, jenž přispěl k výhře San Jose nad Winnipegem. V zápase s Bostonem poprvé v sezoně ztratili hokejisté Floridy, kteří prohráli 2:3 po samostatných nájezdech.

Zadina svým druhým gólem v sezoně srovnal v polovině zápasu na 1:1. Jednadvacetiletý pardubický rodák střelou na bližší tyč zakončil povedenou přesilovkovou kombinaci Red Wings. Torontu ale výborně vyšel konec druhé a začátek třetí třetiny, kdy odskočilo na rozdíl dvou branek. V čase 39:42 poslal Maple Leafs do vedení Michael Bunting a po sedmnácti sekundách poslední části zvýšil Alexander Kerfoot.

Na góly bohatá třetí třetina Detroitu srovnání nepřinesla. Toronto i přes závěrečný tlak Red Wings, který půl minuty před koncem vyústil v Hronkovu kontaktní branku na 4:5, udrželo vedení a podruhé za sebou vyhrálo. Český obránce se prosadil prudkou ranou z hranice kruhu a vstřelil první gól v sezoně.

Trenér Detroitu Jeff Blashill hodnotil utkání rozporuplně. "Makali jsme, vytvořili jsme si šance, ale bylo to na úkor defenzivní činnosti. Vzadu jsme hráli příliš lehkovážně. Do příštího zápasu musíme přitvrdit."

Hlavní podíl na výhře Toronta měl John Tavares, ani on jako autor gólu a dvou asistencí ale nebyl s týmovým výkonem úplně spokojený. "V závěru zápasu jsme měli být přesvědčivější. Dvakrát jsme vedli o dva góly, ale nedokázali jsme se uklidnit a diktovat hru. Ovšem důležitější jsou dva body, které se nám podařilo získat," řekl kapitán Maple Leafs.

Podíl na výhře měl také Mrázek, jenž při návratu do branky zaznamenal 27 zákroků. Rodák z Ostravy se kvůli zranění třísel poprvé představil na domácím ledě a proti svému bývalému týmu hned vychytal první výhru v dresu Maple Leafs.

Hokejisté San Jose v domácím zápase proti Winnipegu protrhli nepříznivou bilanci z posledních duelů. Sharks i díky Hertlově brance z 21. minuty porazili Jets 2:1 v prodloužení a vyhráli poprvé po třech porážkách. Vítěznou branku vstřelil ve druhé minutě nastavení švýcarský útočník Timo Meier.

Sharks uspěli i přes komplikace s koronavirovou nákazou. "Žraloci" se kvůli covidovému protokolu museli obejít bez hlavního trenéra Boba Boughnera a sedmi hráčů základní sestavy včetně českého obránce Radima Šimka. "Tým zápas odbojoval. Kluci věděli, že do zápasu musí dát všechno, a to se jim dnes povedlo," pochválil výkon oslabeného celku asistent trenéra John MacLean, který nahradil indisponovaného Boughnera.

Florida prohrála až v devátém zápase sezony. Hlavní podíl na výhře Bruins měl Charlie Coyle, který vstřelil jeden gól a proměnil rozhodující nájezd. Češi v zápase nebodovali. David Pastrňák za více než 21 minut čtyřikrát vyzkoušel brankáře Spencera Knighta, Tomáš Nosek odehrál ve čtvrté formaci Bruins 11 a půl minuty, ve kterých stihl tři střely, a Radko Gudas ve druhém obranném páru Panthers dostal bezmála 21 minut.

Chicago podlehlo St. Louis 0:1, nevyhrálo ani v devátém zápase a rozjelo ročník nejhůře v klubové historii. Blackhawks k výhře nestačilo ani 36 zásahů brankáře Marca-Andrého Fleuryho, jenž inkasoval pouze po přesilovkové střele Toreyho Kruga ze 48. minuty. Dominik Kubalík strávil na ledě 16 minut.

"Jediné, co chci, je výhra. Je mi jedno, jakým způsobem k ní dojdeme, ale chci vyhrát. Dnes jsme se zlepšili v defenzivě, ale bohužel to nestačilo," řekl Fleury. "Je to frustrující. Odehráli jsme lepší zápas než ty předchozí, ale stejně jsme nedokázali vyhrát. Hezký výkon bez získaných bodů pro nás nic neznamená, potřebujeme se chytit vítězstvím," pokračoval Alex DeBrincat, při jehož vyloučení hokejisté St. Louis rozhodli.

NHL:

Vancouver - Edmonton 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky: 60. Boeser - 12. Foegele, 40. Draisaitl. Střely na branku: 30:34. Diváci: 18.442. Hvězdy zápasu: 1. Koskinen, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. Demko (Vancouver).

Los Angeles - Montreal 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Branky: 46. a 55. Iafallo, 25. Arvidsson, 33. Kaliyev, 42. Kupari - 19. Josh Anderson, 58. Chiarot. Střely na branku: 38:28. Diváci: 12.785. Hvězdy zápasu: 1. Iafallo, 2. Kupari, 3. Björnfot (všichni Los Angeles).

San Jose - Winnipeg 2:1 po prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 21. Hertl, 62. T. Meier - 57. Connor. Střely na branku: 36:35. Diváci: 11.845. Hvězdy zápasu: 1. Reimer (San Jose), 2. Hellebuyck (Winnipeg), 3. T. Meier (San Jose).

Colorado - Minnesota 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 14. a 58. Landeskog, 38. E. Johnson, 43. Kadri - 37. Hartman. Střely na branku: 31:30. Diváci: 17.708. Hvězdy zápasu: 1. Landeskog, 2. MacKinnon, 3. E. Johnson (všichni Colorado).

Pittsburgh - New Jersey 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky: 13. D. Heinen, 43. B. McGinn - 20. a 59. A. Johnsson, 38. Vesey, 57. Bratt z trestného střílení. Střely na branku: 35:40. Diváci: 17.452. Hvězdy zápasu: 1. A. Johnsson, 2. Bratt, 3. Vesey (všichni New Jersey).

St. Louis - Chicago 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka: 48. Krug. Střely na branku: 37:25. Diváci: 16.856. Hvězdy zápasu: 1. Binnington, 2. Krug (oba St. Louis), 3. M.-A. Fleury (Chicago).

Nashville - NY Islanders 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 27. a 52. Jeannot, rozh. nájezd F. Forsberg - 15. Beauvillier, 33. Wahlstrom. Střely na branku: 23:36. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Jeannot, 2. Saros, 3. Josi (všichni Nashville).

Boston - Florida 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 20. a rozh. nájezd Coyle, 54. McAvoy - 21. Duclair, 48. Barkov. Střely na branku: 33:35. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Hall, 2. McAvoy, 3. Coyle (všichni Boston).

Toronto - Detroit 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)

Branky: 20. Muzzin, 40. Bunting, 41. Kerfoot, 48. Tavares, 58. Marner - 29. Zadina, 42. Veleno, 51. Naměstnikov, 60. Hronek (Zadina). Střely na branku: 38:31. Diváci: 18.921. Petr Mrázek odchytal za Toronto celý zápas, inkasoval čtyři branky z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 87,1 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Muzzin (oba Toronto), 3. Veleno (Detroit).

Calgary - Philadelphia 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Branky: 30. Monahan, 49. M. Tkachuk, 57. Backlund, 59. J. Gaudreau. Střely na branku: 36:20. Diváci: 15.319. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Monahan, 3. E. Lindholm (všichni Calgary).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 9 8 1 0 36:18 17 2. Buffalo 7 5 1 1 23:14 11 3. Detroit 9 4 2 3 29:31 10 4. Tampa Bay 8 4 1 3 26:28 9 5. Toronto 9 4 1 4 21:29 9 6. Boston 7 4 0 3 18:20 8 7. Ottawa 7 3 0 4 19:20 6 8. Montreal 9 2 0 7 17:30 4

Metropolitní divize:

1. Carolina 7 7 0 0 31:11 14 2. Washington 8 5 3 0 30:19 13 3. NY Rangers 8 5 1 2 19:18 11 4. Philadelphia 7 4 1 2 25:21 9 5. New Jersey 6 4 0 2 18:17 8 6. Columbus 7 4 0 3 19:19 8 7. NY Islanders 7 3 2 2 17:18 8 8. Pittsburgh 8 3 2 3 26:25 8

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 7 6 0 1 29:15 12 2. Minnesota 8 5 0 3 22:26 10 3. Winnipeg 8 4 2 2 28:26 10 4. Nashville 8 4 0 4 23:22 8 5. Colorado 8 4 0 4 24:27 8 6. Dallas 8 3 1 4 15:22 7 7. Chicago 9 0 2 7 17:37 2 8. Arizona 8 0 1 7 12:37 1

Pacifická divize:

1. Calgary 8 6 1 1 29:15 13 2. Edmonton 7 6 0 1 29:19 12 3. San Jose 8 5 0 3 22:19 10 4. Vegas 8 4 0 4 21:26 8 5. Seattle 8 3 1 4 22:25 7 6. Vancouver 9 3 1 5 22:25 7 7. Anaheim 9 2 3 4 27:33 7 8. Los Angeles 8 2 1 5 21:25 5

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 7 16 (7+9) 2. Ovečkin (Washington) 8 15 (9+6) 3. Connor (Winnipeg) 8 14 (7+7) 4. Draisaitl (Edmonton) 7 13 (5+8) 5. Kuzněcov (Washington) 8 12 (5+7) Stamkos (Tampa Bay) 8 12 (5+7) 7. A. Svečnikov (Carolina) 7 11 (7+4) 8. Kopitar (Los Angeles) 8 11 (6+5) 9. Meier (San Jose) 8 11 (5+6) 10. Huberdeau (Florida) 9 11 (3+8) 104. Zacha (New Jersey) 6 5 (4+1) 114. Palát (Tampa Bay) 8 5 (3+2) 122. Pastrňák (Boston) 7 5 (2+3) 136. Zadina (Detroit) 9 5 (2+3) 152. Voráček (Columbus) 7 5 (0+5) 168. Hertl (San Jose) 8 4 (3+1) 174. D. Kubalík (Chicago) 9 4 (3+1) 195. Simon (Pittsburgh) 7 4 (1+3) 200. Faksa (Dallas) 8 4 (1+3)