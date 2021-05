Dva běženci v Souticích požádali majitele domu, ať jim zavolá policii

Soutice (Benešovsko) - Policisté v minulých dnech vyjížděli do Soutic na Benešovsku ke dvěma běžencům z Maroka, kteří se dostali do ČR na podvozku kamionu z Maďarska. Vyčerpaní muži zazvonili na majitele rodinného domu a sami ho požádali, ať přivolá policii. Cizinečtí policisté s migranty ve věku 24 a 29 let zahájili řízení o správním vyhoštění, informovala ČTK mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

"Jednalo se o muže z Maroka, bez dokladů, kteří do České republiky přicestovali na podvozku kamionu jedoucího z Maďarska. Poté, co auto zastavilo, vyčerpaní, unavení a dezorientovaní cizinci zazvonili na majitele prvního rodinného domu a sami požádali o kontaktování policie," uvedla mluvčí.

Od začátku roku bylo podle Suchánkové zajištěno 80 migrantů, kteří se přes území kraje snažili dostat do dalších zemí. Bylo mezi nimi i 28 nezletilých bez doprovodu. V záchytném zařízení pro cizince skončilo 52 migrantů, se 43 zahájili policisté dublinské řízení o předání do státu, kam podali svoji první žádost o udělení azylu. Devíti cizincům bylo uděleno správní vyhoštění z území členských států EU, a to kvůli neoprávněnému pobytu v ČR a pobytu bez cestovních dokladů.

Cizinci cestující přes Středočeský kraj byli původem hlavně z Afghánistánu, Alžírska, Maroka, Pákistánu a Tuniska. Většina z nich se dostala do ČR v zahraničních kamionech. Úkryt našli ve vnitřních prostorách kamionu a byli objeveni při vykládce zboží ve firmách, případně cestovali na podvozcích nákladních aut. Nejvíc běženců policisté zadrželi na dálnicích D1, D5 či D8, většinou poblíž benzinových čerpacích stanic.