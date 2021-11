Důvěra v Senát a místní zastupitelstva podle průzkumu CVVM klesla

Praha - Prezidentovi a vládě na přelomu září a října důvěřovala zhruba třetina lidí, tak jako o měsíc dříve. Snížila se důvěra v Senát a v místní i regionální zastupitelstva a jejich představitele. Největší důvěře se ale nadále těšili starostové (62 procent) a obecní zastupitelstva (60 procent). Nejmenší důvěru měla Sněmovna (28 procent). Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které jeho výsledky poskytlo ČTK.

V porovnání s průzkumem z přelomu srpna a září se v období před volbami do Sněmovny mírně zhoršilo hodnocení politické situace. Podíl nespokojených vzrostl o čtyři procentní body na 55 procent, zatímco podíl spokojených se snížil z 14 procent na 12 procent.

"Hodnocení politické situace v době bezprostředně před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny tak zůstávalo horším, než bývalo v období od druhé poloviny roku 2018 do září roku 2020, ovšem zůstalo výrazně lepším, než bývalo v období let 2012 a 2013," uvedlo CVVM.

Prezidentovi na přelomu září a října důvěřovalo 36 procent lidí, o jeden procentní bod méně než na přelomu srpna a září. Vláda Andreje Babiše (ANO) si udržela důvěru 32 procent lidí. Senát si v meziměsíčním porovnání pohoršil o osm procentních bodů, důvěřovalo mu 30 procent dotázaných. Sněmovna si v období těsně před volbami v důvěře o dva procentní body polepšila z původních 26 procent.

Krajským zastupitelstvům důvěřovalo 45 procent dotázaných, což bylo o tři procentní body méně než na přelomu srpna a září. Podobně hejtmanům věřilo 41 procent lidí, o čtyři procentní body méně. Důvěra ve starosty klesla z 67 procent o pět procentních bodů, důvěra v obecní zastupitelstva ze 64 procent o čtyři procentní body.

CVVM průzkum prováděl v období od 11. září do 8. října, zúčastnilo se ho 915 respondentů starších 15 let.