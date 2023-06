Důvěra v prezidenta po nástupu Pavla stoupla, věří mu většina lidí

Praha - Důvěra v prezidenta po nástupu Petra Pavla do funkce výrazně stoupla. Na rozdíl od posledních let působení jeho předchůdce Miloše Zemana má nyní hlava státu opět důvěru většiny Čechů. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM), prováděného od března do května. Před odchodem Zemana z funkce prezidentovi důvěřovaly méně než dvě pětiny Čechů, po nástupu Pavla podíl důvěřujících stoupl skoro na tři pětiny obyvatel.

Po většinu druhého prezidentského funkčního období Miloše Zemana byl podíl lidí důvěřujících hlavě státu setrvale pod 50 procenty. Pod tuto úroveň klesl už na začátku roku 2020. V polovině roku 2022 se dokonce důvěra v prezidenta propadla pod 30 procent. Navzdory následnému růstu už se před odchodem Zemana dostal podíl důvěřujících lidí nejvýše na 38 procent, kterých dosáhl na přelomu loňského a letošního roku. Letos v lednu se konaly prezidentské volby, ve kterých zvítězil Pavel. Po jeho březnovém oficiálním nástupu do funkce důvěra v hlavu státu vyskočila na 58 procent.

Důvěra v ostatní ústavní instituce se ve srovnání s předchozími průzkumy výrazně nezměnila. Nejméně lidí důvěřuje nadále vládě a Poslanecké sněmovně, a to shodně 32 procent. Důvěra v Senát je s 38 procenty jen mírně vyšší. Nejvyšší podíl důvěry si vytrvale drží starostové s 67 procenty a obecní zastupitelstva s 66 procenty. Hejtmanům pak věří 45 procent Čechů a krajským zastupitelstvům 48 procent.

Důvěra v prezidenta, vládu a Parlament je vyšší hlavně u lidí s vyššími příjmy, vyšším vzděláním a větším zájmem o politiku. Se zvyšujícím se věkem naopak klesá důvěra prezidentovi, vládě, Poslanecké sněmovně, Senátu a krajským zastupitelstvům. Voliči vládních stran výrazně častěji důvěřují kromě vlády i prezidentovi a Parlamentu, kdežto voliči opozičních uskupení ANO, KSČM a SPD se k prezidentovi, vládě, Sněmovně i Senátu staví výrazně kritičtěji.

Průzkum provádělo CVVM od 27. března do 22. května. Zúčastnilo se ho 834 obyvatel České republiky starších 15 let.

Důvěra v ústavní instituce (v procentech):

07/21 8-9/21 9-10/21 11-12/21 3-5/22 5-7/22 9-11/22 12/22 - 1/23 2-3/23 4-5/23 Prezident 37 36 35 36 38 28 33 38 - 58 Vláda 37 32 32 33 35 28 28 34 33 32 Sněmovna 29 26 28 30 30 26 28 33 33 32 Senát 34 38 30 32 33 32 34 41 36 38 Krajská zastupitelstva 49 48 45 48 47 41 48 55 46 48 Obecní zastupitelstva 63 64 60 61 65 61 63 69 65 66 Starostové 67 67 62 70 63 62 62 71 65 67 Hejtmani 49 45 41 48 44 43 46 53 45 45

Zdroj: CVVM