Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se vrátila k poklesu

Frankfurt/Brusel - Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v květnu znovu vrátila k poklesu. Od začátku roku se přitom s výjimkou března zvyšovala. Vyplývá to ze zprávy výzkumné společnosti Sentix. Analytici očekávali, že se nálada zlepší. Očekávání jarního oživení narušila přetrvávající vysoká inflace a obavy o vývoj energetiky.

Index důvěry investorů v květnu klesl na minus 13,1 bodu z dubnových minus 8,7 bodu. Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali nárůst indexu, a to na minus osm bodů.

Obzvláště se snížil dílčí index hodnotící očekávání do budoucna. Ten v květnu klesl na minus 19 bodů z dubnových minus 13 bodů, a byl tak nejníže od prosince 2022.

Do minusového pásma se index dostal po loňské ruské invazi na Ukrajinu. Podle Sentixu index zůstává nízko kvůli nedostatku energie, utlumeným spotřebitelským výdajům v důsledku inflace a kvůli obavám spotřebitelů z nucených investic do jejich topných systémů za účelem zmírnění dopadů změny klimatu. Berlínská vládnoucí koalice se v březnu dohodla, že téměř všechny nově instalované topné systémy v Německu by měly od roku 2024 využívat z 65 procent obnovitelné energie, a to jak v nových, tak ve starých budovách.

"Ekonomické oživení, které je postavené na hliněných nohách, začíná pokulhávat," uvedl Sentix. Ekonomika eurozóny se v posledních měsících zotavovala díky silné poptávce po službách a řada institucí od Mezinárodního měnového fondu (MMF) po Evropskou centrální banku (ECB) zlepšovala své prognózy pro eurozónu. Podle Sentixu ale na oživení vrhá stín inflace, která pohlcuje kupní sílu domácností.

Negativní znamení převládají i v mezinárodním kontextu. Výrazná jsou ve Spojených státech, kde celkový ukazatel klesl na půlroční minimum.

Analytici přikládají ekonomickému průzkumu společnosti Sentix důležitost, protože se zveřejňuje na začátku sledovaného měsíce, a může tak poskytnout informace o dalších ukazatelích, jako jsou ekonomická očekávání měřená institutem ZEW nebo podnikatelská nálada, kterou zveřejňuje institut Ifo.