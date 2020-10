Důstojný duel umožnil nezvykle umírněný Trump, shodují se média

Washington - Druhá a zároveň poslední předvolební debata kandidátů na amerického prezidenta byla oproti předchozímu zmatečnému duelu civilizovaná a poklidná, i tak se ale neobešla bez osobních útoků a pichlavých poznámek na obou stranách, píší zahraniční i americká média. Svůj podíl na tom měl i nezvykle umírněný projev nynější hlavy státu Donalda Trumpa. K přesvědčení nerozhodnutých voličů si však prezident nejspíš zásadně nepomohl, shodují se pozorovatelé.

Trump a jeho demokratický soupeř Joe Biden "měli konečně opravdovou debatu", napsal list The Wall Street Journal (WSJ). Trump tentokrát dbal na rady svých poradců a jeho výstup byl "umírněný a konzistentní", míní agentura Reuters. Hlava státu se po prvním duelu s Bidenem v září stala terčem kritiky kvůli opakovanému a agresivnímu skákání do řeči. Prezident si však nastavil "nízkou laťku", když se pro tentokrát nedohadoval s moderátorkou a Bidena méně přerušoval, píše list The Guardian.

"Jeho pověření ve čtvrtek večer bylo jasné a zároveň složité: Chovat se méně jako Donald Trump," podotkl list The New York Times (NYT). "Můžeme říct, že se snažil," dodávají komentátoři listu.

"Trumpův tón byl umírněný, ačkoliv s pokračujícím večerem stále útočnější," píše list WSJ. Nejvášnivějšími momenty byly podle listu chvíle, kdy Trump kritizoval Bidena a jeho syna Huntera z neetických operací v Číně a na Ukrajině.

Změny v prezidentově vystupování si všiml i zpravodajský server Politico. "Kdyby Donald Trump před třemi týdny debatoval tak jako ve čtvrtek, mohl by mít lepší pozici," komentuje duel server, podle kterého Trump přesvědčivě argumentoval na obranu reakce své administrativy na pandemii covidu-19 a postavil se i za odborníky, na které dříve slovně útočil. Civilizovaný projev však patrně nestačí, tvrdí Politico. "'Lepší než ta hrůza z minulého měsíce' není ten finální argument, který Trump potřeboval přednést," uzavírá server komentář.

Čtvrteční předvolební střetnutí na půdě Belmontské univerzity ve městě Nashville ve státě Tennessee bylo poslední příležitostí obou kandidátů navzájem se konfrontovat před ostře sledovaným hlasováním, které vyvrcholí 3. listopadu. Méně než dva týdny před oficiálním dnem voleb prezident Trump za bývalým viceprezidentem Bidenem zaostává v celostátních průzkumech mínění. V podobné situaci byl ovšem Trump už před čtyřmi roky a podařilo se mu poměr sil otočit.

"Trump na tom byl dnes večer dobře ... Ale nebyla to ta změna, kterou potřebuje," citovala agentura Reuters republikánského stratéga Liama Donovana, který spolupracoval na kampaních do Senátu. "Pokud ho voliči příští měsíc odmítnou, tohle bude ten hlavní důvod: Kampaň 2020 je jiná a Trump je stejný," píše NYT.

V průzkumu provedeném po debatě stanicí CNN za vítěze duelu označilo 53 procent diváků Bidena; Trump svého protikandidáta předčil v očích 39 procentech diváků. Je však těžké určit, nakolik duel nerozhodnuté voliče přesvědčí - téměř 50 milionů Američanů již odvolilo a velká část hlasujících je již rozhodnutá, kterému z kandidátů svůj hlas hodí.