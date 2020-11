Dušek: Opatření musíme zachovat ještě dva až tři týdny

Praha - Statistici budou na základě modelů dalšího vývoje epidemie covidu-19 doporučovat ministrovi zdravotnictví zachovat opatření ještě dva až tři týdny. Poslancům to ve středu řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Ještě dva týdny podle něj poroste počet hospitalizací, v posledních dnech jich přibývá přes 700 denně. Aktuálně je v nemocnicích přes 8200 lidí, systém se podle Duška připravuje na až 12.000 lidí v nemocnicích.

Dále jsou podle šéfa zdravotnických statistiků velmi vysoké podíly pozitivně testovaných ze všech za den provedených testů. V některých regionech se podle něj zřejmě už trend otáčí, jinde ale stagnuje. Ve středu byl podíl téměř 29 procent.

Po několika dnech nižších počtů pozitivně testovaných proti minulému týdnu, ukázala středeční data 15.729, což bylo nejvíc od březnového začátku epidemie. Podle Duška budou rozhodující data za úterý, středu a čtvrtek. Ukážou, jestli je pokles dostatečný. Pokud bude vývoj pozitivnější, odhaduje v polovině listopadu 6000 až 9000 nově pozitivních denně. Za celý měsíc by pak bylo 100.000 případů, pokud by epidemie "brzdila" pomaleji, tak více než dvojnásobek.

Dušek upozornil na to, že za září onemocnělo 46.000 lidí a za říjen přes 264.000. Bylo mezi nimi téměř 39.000 seniorů nad 65 let, kteří tvořili 14,5 procenta všech nakažených. Lidí starších 75 let bylo asi 18.400, tedy zhruba sedm procent. Nakažení senioři jsou podle Duška zárukou dalších hospitalizací. "Počty hospitalizovaných v žádném případě neklesají. Máme zasaženou velkou skupinu seniorů, což je záruka dalších a dalších hospitalizací," dodal.

Běžná populace má podle něj pravděpodobnost, že bude muset kvůli covidu-19 do nemocnice asi čtyři procenta, u lidí nad 65 let se toto riziko zvyšuje na 30 procent. V posledních dnech končí v nemocnicích nově každý den přes 700 lidí, po odečtení propuštěných se jejich počet v nemocnicích zvyšuje o 250. Lidí na JIP přibývá 126, navíc jich je 38.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu poslanců představil, jak bude fungovat model pro přijímání a uvolňování opatření. Budou rozdělena do pěti pásem podle rizika šíření nákazy v konkrétním kraji. Regiony se budou hodnotit podle reprodukčního čísla, podílu pozitivních testů nebo čtrnáctidenního průměrného nárůstu nových případů na 100.000 obyvatel. Podle prezentace hlavní hygieničky Jarmily Rážové pro sněmovní výbor je aktuálně 1580,6.