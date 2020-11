Dušek: Návraty epidemie lze čekat v lednu či únoru

Praha - Česko bude pravděpodobně bojovat s návraty koronavirové epidemie v období vrcholného rozšíření respiračních onemocnění v lednu či únoru. V dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Stát podle něj musí udělat vše pro to, aby nebyly nekontrolované.

Dušek uvedl, že v příštích týdnech může nastat relativní stabilita v nárůstu počtu diagnostikovaných. Za týden či dva by se podle něj mohlo podařit to, že systém trasování a tzv. chytré karantény zachytí všechny výskyty nového typu koronaviru. "Ale epidemie neskončí, my zbrzdíme její rychlost, ale nezastavíme ji a nezničíme," uvedl.

Virus způsobující onemocnění covid-19 v Česku zůstane a zřejmě "si nenechá ujít" i období, ve kterém pravidelně útočí onemocnění dýchacích cest s největší silou, dodal Dušek. "Jdeme do období vrcholu všech respiračních onemocnění, v lednu či únoru budeme stále bojovat s návraty, ale musíme udělat vše, aby nebyly nekontrolované," uvedl.

V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz Dušek upozornil, že i v běžném roce se ve vrcholném chřipkovém období nemocnice plní seniory, kteří mají velké množství zdravotních problémů. "Snít v tuto chvíli o tom, že se v lednu a únoru nic nestane, je bohužel absolutně nesmyslné," řekl. Opatření proti koronaviru, jako je nošení roušek a dodržování hygienických pravidel, by ale podle něj mohla na druhou stranu snížit nástup chřipek. "Takže respirační sezona možná nebude tak silná, ale covid tady zůstane," shrnul.

Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý zopakoval, že nemocnice začátkem příštího týdne dostanou pokyn, aby začaly obnovovat odkladnou péči. Budou muset ale být připraveny na případný nápor pacientů s covidem-19. "Nechal bych to i na managementech nemocnic, které umí zvážit podle organizačních a dalších dispozic, jak zvládnou zapínat tuto elektivní péči," uvedl Duška. Bez obnovení veškeré péče podle něj hrozí, že přibudou úmrtí na jiné typy chorob a v jiných věkových skupinách, než způsobuje covid-19.

Data o úmrtích na covid má podle Duška smysl zveřejňovat až zpětně

Data o počtu úmrtí na covid-19 má podle Duška smysl zveřejňovat zhruba po třech dnech až týdnu. V reálném čase podle něj údaje nejsou dostatečně přesné a jejich pozdější korekce vyvolávají u veřejnosti představy, že se statistiky zpětně mění.

Minulý týden vzbudil pozornost Duškův výrok na sněmovním zdravotnickém výboru, že by rád "vysílání čísla o mortalitě vypnul". Hrozilo by ale podle něj "rozpoutání mediálního pekla". Dušek dnes ČT řekl, že tehdejší vyjádření nedomyslel. Trvá však na tom, že denní zveřejňování informací o úmrtí na covid-19 velký smysl nemá. "V reálném čase se údaj o zemřelém nedostane ani v obecné době do centrálních statistik," vysvětlil Dušek.

Statistici tak podle něj zveřejní číslo, které se ale několik dalších dní doplňuje. "Protože přicházejí listy o prohlídce zemřelých mimo nemocnice, zprávy o výsledcích pitev a podobně. Samozřejmě v laických čtenářích to musí vyvolávat dojem, že se statistiky x dní zpátky mění," dodal.