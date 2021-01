Dušek: Dosažení 3000 hospitalizací bude trvat ještě tři týdny

Praha - Pokles počtu hospitalizací lidí s covidem-19 na 3000 bude trvat ještě nejméně tři týdny. Nových případů postupně ubývá, ale stále dochází ke komunitnímu šíření nákazy. V posledních dnech stagnuje podíl pozitivních testů z těch, kde pacienta na vyšetření poslal lékař nebo hygiena. České televizi a ČTK to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Ve čtvrtek bylo v nemocnicích 6100 hospitalizovaných s covidem-19, asi 1100 lidí na jednotkách intenzivní péče. "Do nemocnic každý den nově přijde 400 až 500 pozitivně diagnostikovaných," řekl Dušek. Jejich počty ubývají zhruba o 150 denně, v pondělí bylo hospitalizovaných přes 7000. Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) ale dnes upozornila, že ze statistik se každý nakažený s covidem vyřadí po 20 dnech, někteří lidé ale v nemocnicích dál zůstávají, protože jejich zdravotní stav je špatný i poté, co měli negativní test na covid-19. Odhaduje to na 30 až 40 procent hospitalizovaných.

Opatření proti koronaviru nyní odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni protiepidemického systému PES. Přechod do mírnějšího stupně vládní představitelé podmiňují uvolněním kapacity nemocnic. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by v nich nemělo být více než 3000 pacientů s covidem, což se stalo naposledy v polovině října. Na jednotkách intenzivní péče by pak nemělo být více než 450 lidí. U každého dalšího mírnějšího stupně protiepidemického systému PES by pak počet hospitalizovaných měl být podle návrhu, který přinesla média v posledních dnech, o 1000 nižší. Definitivně o dalších změnách PES rozhodne vláda v pondělí.

Podle Duška se nákaza šíří ve všech věkových skupinách. V absolutních počtech ubylo nakažených mezi seniory. Zatímco 6. ledna jich bylo přes 3000, v posledních třech dnech je to zhruba polovina. Jen řádově v desítkách se podle něj objevují nákazy v domovech pro seniory, kde se dříve nákaza také hodně šířila.

Stagnuje podíl pozitivních mezi takzvaně diagnostickými testy, které nařídili praktičtí lékaři lidem s příznaky nebo hygienici rizikovým kontaktům nakažených. V posledních sedmi dnech se pohyboval od 24,7 do 31,3 procenta. Podle odborníků je bezpečný podíl kolem pěti až deseti procent. U testů preventivních, které jsou většinou antigenní, je kolem tří procent.

Reproduční číslo, tedy počet dalších infikovaných od jednoho pozitivně testovaného, je zhruba 0,81. Pokud by převážila nakažlivější mutace viru, kterou se v polovině prosince podařilo zachytit ve Velké Británii, muselo by se počítat s reprodukčním číslem asi 1,2 až 1,3. Zásadněji by se podle Duška na datech projevila, pokud by tvořila asi 30 až 40 procent všech nákaz. Státní zdravotní ústav (SZÚ) v pondělí uvedl, že podle odhadů a srování s okolními zeměmi tvoří v ČR asi desetinu případů. Prediktivní modely ÚZIS s podobnou rychlostí šíření počítají v jednom z rizikových scénářů. Kdyby mu reálné počty odhalených nákaz začaly odpovídat, data by to podle Duška za několik dní ukázala.