Dušek: Covid se šíří hlavně v Praze mezi mladými, jsou málo proočkovaní

Praha - Koronavirus se v Česku nyní šíří zejména v Praze mezi mladými lidmi od 16 do 29 let. Na společné prezentaci Českého statistického úřadu a Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) to řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Praha je podle něj jako minulé léto předskokanem dalších změn. Šíření mezi mladými lidmi má podle Duška vztah k jejich životními stylu a zdůvodňuje ho i malou proočkovaností. Požádal všechny mladé ročníky, ať na očkování nerezignují. Varoval také před šířením mutace delta.

Současné šíření epidemie podle Duška není plošné, většina krajů má situaci velmi klidnou. V některých krajích jsou záchyty případů v jednotkách denně při velkém počtu testů. "Epidemie v naprosté většině krajů v tuto chvíli dobrzdila," uvedl.

Situaci v Praze označil za anomální. V hlavním městě se před několika dny pokles zastavil a teď pomalu začíná narůstat. Reprodukční číslo je 1,38 z úterka. "V Praze virová nálož postupně roste u mladých lidí ve věku 16-19 a 20 až 29 let. To určitě bude mít nějaký vztah k životnímu stylu a množství rizikových kontaktů, který logicky má tato skupina nejvyšší," vyhodnotil Dušek.

Šéf ÚZIS také varoval před variantou delta, která je podle odborných časopisů 1,6krát nakažlivější než předchozí varianta. Podle Duška tato varianta časem převáží. "Pokud tomuto šíření jdete vstříc třeba i velkým množstvím rizikových kontaktů, tak ho ještě urychlíte," řekl Dušek. Podle něj se to ze začátku projeví stagnací, protože stará varianta brzdí a nová teprve přebírá dominanci. "To není ze dne na den, to může trvat i týdny," dodal. Podle něj je poměrně vysoké riziko, že právě to se nyní děje v Praze. Umocní ho ještě letní cestování.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví dnes reprodukční číslo poprvé od půlky dubna překročilo hodnotu jedna, která ukazuje na zrychlování šíření epidemie. Ke dnešku číslo činí 1,11. V úterý testy v Česku odhalily 160 případů nemoci covid-19, téměř o polovinu víc než před týdnem, kdy jich bylo 112. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý uvedl, že epidemie covidu v Česku ještě neskončila. Je proto potřeba pokračovat s očkováním a opatřeními proti nákaze, a to hlavně před mutacemi z jiných zemí. Ve čtvrtek se kvůli tomu sejde mimořádně vláda.

Laboratoře potvrdily v ČR dosud 120 případů koronaviru varianty delta, dříve označované jako indická. Vyskytly se v Praze, Libereckém, Ústeckém, Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterý připomněl, že varianta delta je nakažlivější než předchozí varianty viru. Její reprodukční číslo je podle něj osm, tedy od jednoho pozitivně testovaného se nakazí průměrně osm dalších lidí. U britské mutace, která v ČR převládla na začátku letošního roku, se reprodukční číslo zvýšilo o 0,4 až 0,7 bodu proti původnímu koronaviru.