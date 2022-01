Dušan Klein byl podle kolegů laskavý a vlídný člověk a velký profesionál

Praha - Laskavý, vlídný a slušný člověk a také profesionál, který se uměl obklopit schopnými lidmi a rozpoznat talent, byl podle kolegů Dušan Klein. Filmový režisér a scenárista zemřel v neděli ve věku 82 let. Diváci mají jeho jméno spojené zřejmě především s filmy o básnících, o které přichází svět, oni pak přicházejí o iluze, aby nakonec neztráceli naději. Před 30 lety natočil podle předlohy Josefa Škvoreckého televizní seriál Hříchy pro pátera Knoxe, jehož epizody se vysílaly v přímém přenosu.

Diváci měli čas sami zkusit rozluštit zápletku detektivních hříček, v nichž hlavní roli ztvárnila Zlata Adamovská. "Myslím, že nikdo jiný než Dušan Klein by to dělat nemohl, protože on byl opravdu precizní řemeslník. Měl připravenou každou velikost záběru, každou záběrovou skladbu, všechno muselo být do detailu připraveno tak, aby to v přímém přenosu nemohlo mít žádnou chybu. Aby byl příběh odvyprávěný tak, jako když někdo potom měsíc sedí ve střižně," vzpomínala dnes v rozhovoru s ČTK Zlata Adamovská.

Při prvním živém vysílání v roce 1992 mohli diváci i soutěžit, kdo na základě dedukce určí pachatele. "Myslím, že to ocení hlavně filmaři, běžný divák skoro nepoznal, zda jde o živé vysílání. Pro mě osobně to byl jeden velký adrenalin včetně zpívání a přebíhání z kulis do kulis. To bylo vlastně deset premiér do roka, jednotlivé pořady měly přes hodinu," připomněla.

"Dušan Klein byl tak laskavý, vlídný a slušný člověk, že i díky tomu tam nevznikaly žádné třenice, všechno bylo připravené. Nervy jsme měli všichni, určitě i on, ale nakonec se to všechno zvládlo. Já jsem samozřejmě hlavě ráda, že jsem tu příležitost od něj dostala. Natočila jsem toho s ním více, i jednotlivé televizní inscenace, ale vždycky na něj budu vzpomínat jako na člověka, na jeho lidskost a na to, jak ocenil každého profesionála a vybíral si právě proto lidi, se kterými se mu dobře pracovalo," doplnila herečka.

Filmoví Básníci měli šest epizod, první film Jak svět přichází o básníky přišel do kin v roce 1982. Vedle Pavla Kříže a Davida Matáska v rolích středoškolských studentů ve filmu hrál i František Ringo Čech v roli zpívajícího lázeňského. "Básníci byli moje první setkání s panem režisérem. Já jsem měl celý život štěstí na vynikající režiséry. Dušan Klein byl jeden z nich," řekl dnes Čech ČTK.

"Byl to velmi vlídný člověk. Jednak mi polichotila ta nabídka a pak on mi vlastně udělal hit ve velmi krátkém okamžiku. Šuby duby Amerika se stalo velkým hitem, dokonce když jsme jeli do Ameriky, velvyslanec se mě ptal, jestli tam budu zpívat Šuby duby Amerika," vzpomíná na popěvek, při kterém v první díle Básníků, kde studenti inscenovali muzikál, dokonce tančí.

"Dotek" režiséra, jako byl Dušan Klein, podle Čecha na herce působí velmi dobře. "Mě by nenapadlo, když řekne: Tancuj, Ringo, jseš umělec, tak tancuj, že to bude takovej hit. Já byl v té době rocker. Volal jsem to Jiřímu Schelingerovi a bál jsem se, že za to, co zpívám, na mě rockeři nahážou koňský kobližky. Pak to byl takovej hit, že jsem to hrál i v rockovým programu, lidi to chtěli slyšet," vzpomíná Čech.

"Dušan Klein byl velmi vyrovnaný, nerozčiloval se, mluvil rozvážně, měl to v hlavě srovnané. Věděl přesně, co chce, sestavil si vynikající tým, to je u režiséra důležité. A já jsem se v Básnících poprvé setkal s Oldou Navrátilem a netušil jsem, že u mě bude potom 20 let hrát v divadle. Tak to taky způsobil Dušan Klein," uzavřel Čech.