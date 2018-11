Mladá Boleslav - Fotbalisté Dukly se po vysokých porážkách 1:4 se Slavií a 2:6 s Jabloncem dokázali zmobilizovat a remízou 0:0 v Mladé Boleslavi se podle Jána Ďurici opět postavili na nohy. Slovenského stopera potěšilo, jak tým pracoval v obraně, a věří, že po reprezentační pauze přijde i zlepšení v útoku.

"Spokojenost je, protože po těch posledních dvou špatných výsledcích, kdy jsme dostali dost gólů, přišla taková vzpruha. Neinkasovali jsme. Je dobře, že jsme se po dvou prohrách zase postavili na nohy," řekl Ďurica. "Byl to takový remízový zápas. Jsme rádi, že jsme neinkasovali, ale musíme ještě zabrat do útoku. Je na čem pracovat. Musíme jít krok za krokem," dodal.

Dukla se dostávala spíše ke střelám z dálky, ale Boleslav také nepouštěla do výraznějších šancí. Sudí Berka sice pískl domácím penaltu po střetu Mareše s Tetourem, ale po přezkoumání na videu ji odvolal. Ani podle Ďurici o faul nešlo.

"Byl jsem u toho. Náš hráč nejprve trefil míč a soupeř pak přes něj přepadl. Ale rozhodčí pak vše viděl na videu. Kdyby nebylo video, byla by penalta a zápas by pro nás byl ještě horší. Penalta by to ale byla velmi přísná. Ale nakonec se na to podíval a nebyla," řekl Ďurica.

Ten má nyní se sudími a dodatečným přezkoumáním vlastní zkušenost poté, co před týdnem fauloval v duelu s Jabloncem Lukáše Masopusta, za což dostal žlutou kartu. Ale jelikož reprezentačnímu záložníkovi způsobil vážné zranění, případem se začala dodatečně zabývat disciplinární komise a slovenskému stoperovi hrozí trest.

"Je mnoho takových zákroků. Kdybych ho v tom skluzu zranil přímo, kde jsem ho trefil, tak je to jiné. On když dopadl, koleno si nějak podvrtnul a tam se stalo to zranění. Byl to tvrdý zákrok, ale neměl jsem úmysl mu způsobit něco nepříjemného," hájil se Ďurica.

Masopustovi se hned po zápase omluvil. "Ten zákrok byl tvrdý, ale neměl jsem v úmyslu ho zranit. Moje noha ani nebyla vysoko. On pak nešťastně dopadl, nešťastně si to způsobil. Psal jsem mu, aby se dal rychle do kupy. Doufám, že co nejdříve bude zase hrát," dodal.