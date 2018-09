Praha - Slovenský fotbalista Ján Ďurica prožil úspěšnou premiéru v Dukle, které pomohl k domácí výhře 2:0 nad Libercem a premiérovým bodům v ligové sezoně. Podle zkušeného obránce jsou Pražané na dobré cestě, ale musí ve zlepšených výkonech pokračovat.

"Všechno je o komunikaci a čtení hry. Dneska nám to vyšlo a je třeba na tom pracovat dále. Vyhráli jsme bitvu, ale ne válku," řekl Ďurica novinářům po utkání osmého kola nejvyšší soutěže. "Dukla už má tři body a doufám, že bude na té dobré cestě," doplnil šestatřicetiletý stoper.

Domácí v úvodní půli na Julisce působili nervózně, byli pod tlakem a bezbrankový stav udrželi především díky několika výborným zákrokům brankáře Filipa Rady i nemohoucnosti libereckých hráčů v zakončení.

"Dukla prohrála sedm zápasů a určitě to na některé chlapce tlačilo. Možná na začátku to bylo takové hektické, ale pak se každý dostal do zápasu. Vpředu jsme byli v prvním poločase zbrklí a málo se snažili chodit do šestnáctky, ale v druhém poločase už to bylo lepší," konstatoval Ďurica.

Pražané po změně stran ze dvou střel na branku dvakrát skórovali a jednou jim pomohla penalta, ale Ďurica vítězství považoval za zasloužené. "Beru to tak, že fotbal se hraje na góly. Kdo dá víc gólů, tak vyhraje, a my dali dva. Na to už se historie nebude ptát, kolik šancí měl Liberec. Ale Filip Rada nás podržel a výhra je pro nás důležitá," uvedl bývalý slovenský reprezentant.

Angažmá v Dukle, kam zamířil během reprezentační pauzy jako volný hráč po konci smlouvy v Trabzonsporu, je pro něj novou motivací. "Já jsem pozitivně naladěný člověk. Když jsem přišel, nedíval jsem se na to, že je Dukla na posledním místě. Přišel jsem za novou výzvou, hledal jsem si dlouho klub," prohlásil Ďurica.

"Jsem tu nejstarší, mám toho hodně za sebou, ale i hodně před sebou. Dukla se do té situace sama dostala a teď z toho sama musí ven. Já jsem přišel pomoct a doufám, že společnými silami i s trenérským štábem se to podaří," přidal někdejší obránce Lokomotivu Moskva.

Nový kouč Dukly Roman Skuhravý na Ďuricu hodně spoléhá. "Já mu to říkal hned na začátku, že jak jsem bral Zdenu Pospěcha v Opavě, tak i on je pro mě studnice zkušeností. Já jsem trenér, který se chce od takových hráčů učit. Janko je pro mě partner. On svým charisma a profesionalitou je hráč, kterého se vyplatí následovat. Já to mám v plánu a doufám, že to pochopí i naši mladí hráči," řekl na tiskové konferenci Skuhravý. Jeho tým je poslední v tabulce o skóre za Olomoucí, kterou vyzve v příštím kole.