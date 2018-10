Praha - Fotbalista Dukly Ján Ďurica rozhodl zápas s Opavou (1:0) a ve druhém ligovém kole po sobě zaznamenal vítězný gól. Pro trenéra Pražanů Romana Skuhravého, jehož svěřenci opustili poslední místo tabulky, je šestatřicetiletý slovenský obránce klíčovým hráčem a jeho přístup motivací pro celý tým.

"Těžký zápas, protože Opava je dost dobře fyzicky připravená. Všichni jsou tam chlapi, hory. Hráli ze zabezpečené obrany, jenom na protiútoky nebo na naše chyby. Chválabohu, že jsme nedostali gól a vyhráli 1:0. Doufám, že se konečně odlepíme od toho dna," řekl Ďurica novinářům po utkání 12. kola.

Na Julisce skóroval až v 89. minutě hlavičkou z rohu. "Měli jsme tam dost šancí, bojovali jsme, ale bylo to jen o trpělivosti. Museli jsme počkat opravdu až na konec, že jsme dali gól. Proto jsme šťastní. Dukla oslavuje i výročí (70 let od založení), takže jsme rádi, že jsme získali tři body," uvedl zkušený stoper, který se při minulé ligové výhře 2:0 v Karviné zase blýskl brankou z přímého kopu.

Dukla od Ďuricova zářijového příchodu v pěti duelech nejvyšší soutěže získala deset bodů a jen dvakrát inkasovala. "Pro mě je důležité, abychom hlavně vzadu nedostávali góly. Ale to je práce celého mužstva, dozadu i dopředu. Vyšlo to dvakrát po sobě, že jsem dal gól. Doufám, že v tom budu pokračovat a hlavně ty bodíky budeme sbírat," konstatoval bývalý reprezentant.

Hráči Dukly prý neměli speciální motivaci kvůli trenérovi Romanovi Skuhravému, který ještě na začátku sezony vedl Opavu. "My se právě připravujeme na každého soupeře stejně, ať je to Sparta, Slavia, Opava. To je prostě jedno. My se musíme dívat sami na sebe. Pro nás je motivace, abychom vyhrávali," přiznal Ďurica.

Skuhravý slovenského veterána hodně chválil. "Je klíčový. Pokud k tomu ještě bude přidávat každý zápas branku... Je to jasně nejdůležitější faktor. Honza je vítězný typ a v tom to všechno tkví," upozornil kouč Dukly na tiskové konferenci.

"V každém souboji chce uspět a v každém minizápase na tréninku chce vyhrát. To je obrovská motivace pro nás všechny. Ďuri je sice součástí týmu, ale hodně zásadní," doplnil Skuhravý.