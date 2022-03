Durantův návrat pokazila porážka, Brooklyn v NBA podlehl Miami

New York - Do sestavy basketbalistů Brooklynu se po měsíci a půl vrátil hvězdný Kevin Durant, přesto Nets podlehli ve čtvrtečním utkání NBA Miami 107:113. Durant nastřílel 31 bodů, 57 sekund před koncem ale minul trojku, jež mohla jeho tým poslat do vedení. Zazářil Luka Dončič a Dallas i díky jeho 41 bodům a 10 doskokům porazil trápící se Golden State 122:113.

Durant nastoupil do utkání poprvé od 16. ledna, kdy si poranil koleno. Na palubovce strávil přes 35 minut a trefil 10 z 21 střel včetně dvou trojek ze sedmi a všech devět trestných hodů. "Cítím se skvěle. Budu ještě lepší, až se dostanu do pohody," řekl po zápase.

Durantovi sekundoval Bruce Brown s 21 body. Nets nicméně kromě Bena Simmonse, jenž po výměně z Philadelphie ještě nenastoupil, postrádali i Blakea Griffina. Vítězné Miami táhli pivot Bam Adebayo s 30 body a 11 doskoky a Tyler Herro, který dal 27 bodů.

Floridský tým si výhrou upevnil první příčku ve Východní konferenci, kde má s bilancí 42-22 náskok 2,5 utkání na Philadelphii. Brooklyn je s bilancí 32-32 osmý s náskokem 2,5 zápasu na jedenáctý Washington.

Dončičovi proti Golden State těsně unikl triple double. Slovinský střelec trefil 15 z 26 střel a zaznamenal 10 doskoků a devět asistencí. Warriors poprvé v sezoně prohrál potřetí za sebou a z posledních devíti utkání neuspěl posedmé.

"Líbilo se mi, jak jsme bojovali. Každý tým si v sezoně takovým obdobím projde a teď to přišlo na nás. Dostaneme se z toho a budeme lepší," řekl trenér Golden State Steve Kerr. Warriors, kteří ani jednou nevedli, nepomohlo 23 bodů Jordana Poola či 21 bodů a devět finálních přihrávek Stephena Curryho.

V Západní konferenci jsou druzí s bilancí 43-20. Dotírá na ně Memphis, který ztrácí jen půl zápasu. Dallas je pátý s bilancí 38-25 a na čtvrtý Utah má pouze dvouzápasovou ztrátu.

Memphis mohl svého protivníka v tabulce přeskočit, nezvládl ale utkání v Bostonu, kde prohrál 107:120. Nepomohl ani další skvělý výkon Ja Moranta, jenž duel zakončil s 38 body, když proměnil 13 z 29 střel. Grizzlies stříleli s úspěšností pouhých 42 procent.

Celtics, které po slabším začátku soutěže chytili formu a vyhráli osm z posledních 10 utkání, vedl s 37 body Jayson Tatum. Sekundovali mu veterán Al Horford s 21 body a 15 doskoky či Marcus Smart s 18 body a 12 asistencemi.

Třetí porážku v řadě utrpělo Chicago, které podlehlo Atlantě 124:130. DeMara DeRozana i Zacha LaVinea, kteří dali po 22 bodech, zastínil domácí Trae Young, jenž nasbíral 39 bodů včetně sedmi trojek z devíti pokusů, a k nim i 13 asistencí. Bulls jsou na Východě třetí s bilancí 39-24.

Počtvrté za sebou prohráli Los Angeles Lakers, kteří v městském derby podlehli Clippers 111:132. Trápící se Lakers, kteří jsou v Západní konferenci osmí s bilancí 27-35, nestačilo 26 bodů a osm doskoků LeBrona Jamese. Clippers táhl rozehrávač Reggie Jackson s 36 body, osmi doskoky a devíti asistencemi.

Výsledky NBA:

Atlanta - Chicago 130:124, Boston - Memphis 120:107, Brooklyn - Miami 107:113, Dallas - Golden State 122:113, LA Clippers - LA Lakers 132:111, San Antonio - Sacramento 112:115, Toronto - Detroit 106:108.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 61 38 23 62,3 2. Boston 65 38 27 58,5 3. Toronto 62 34 28 54,8 4. Brooklyn 64 32 32 50,0 5. New York 62 25 37 40,3

Centrální divize:

1. Chicago 63 39 24 61,9 2. Milwaukee 63 38 25 60,3 3. Cleveland 62 36 26 58,1 4. Indiana 64 22 42 34,4 5. Detroit 63 16 47 25,4

Jihovýchodní divize:

1. Miami 64 42 22 65,6 2. Charlotte 64 31 33 48,4 3. Atlanta 62 30 32 48,4 4. Washington 61 28 33 45,9 5. Orlando 63 15 48 23,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 64 43 21 67,2 2. Dallas 63 38 25 60,3 3. New Orleans 62 26 36 41,9 4. San Antonio 63 24 39 38,1 5. Houston 62 15 47 24,2

Severozápadní divize:

1. Utah 61 39 22 63,9 2. Denver 62 36 26 58,1 3. Minnesota 63 34 29 54,0 4. Portland 62 25 37 40,3 5. Oklahoma City 62 20 42 32,3

Pacifická divize:

1. Phoenix 62 50 12 80,6 2. Golden State 63 43 20 68,3 3. LA Clippers 65 34 31 52,3 4. LA Lakers 62 27 35 43,5 5. Sacramento 65 24 41 36,9