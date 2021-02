Durant v NBA při návratu do haly Golden State slavil s Nets výhru

New York - Kevin Durant při prvním návratu do haly Golden State Warriors, s kterými slavil zisk dvou titulů v NBA, pomohl Brooklynu dvaceti body k vítězství 134:117. Od bývalého týmu se dočkal vzpomínkového videa, v utkání pak sice minul úvodní tři pokusy, ale nakonec proměnil osm z 19 střel a Brooklyn poprvé v tomto ročníku zvítězil potřetí v řadě.

"Užil jsem si během angažmá tady spoustu legrace. Pro mě to navíc byla obrovská zkušenost, hlavně co se týká rozboru basketbalu, myslím hry jako takové, protože jsme měli jinou filozofii. Ponesu si to s sebou po zbytek života," řekl dvaatřicetiletý Američan.

S Warriors získal tituly v letech 2017 a 2018, po dalším ročníku odešel do Brooklynu. Čtyřnásobný nejlepší střelec ligy poslední sezonu celou vynechal kvůli přetržené achilovce a návratu do haly Chase Center dočkal až nyní.

"Když sem Kevin přišel a předváděl tu po tři roky neuvěřitelný basketbal, to nejmenší, co jsme mohli udělat, bylo přivítat ho zpět s otevřenou náručí. Po tři roky tady do toho dával všechno, pak odešel s devastujícím zraněním," řekl kouč Warriors Steve Kerr.

Nejlepším střelcem Nets byl s 23 body Kyrie Irving a James Harden, poslední z hvězdného tria Brooklynu, zaznamenal 19 bodů, osm doskoků a 16 asistencí. Na druhé straně se příliš nedařilo Stephenu Currymu, který v posledních čtyřech zápasech držel průměr přes čtyřicet nastřílených bodů. Tentokrát se zastavil na sedmadvaceti.

Dál válí vedoucí celek ligy z Utahu. Jazz vyhráli 18. z posledních 19 utkání, což se jim povedlo naposledy v roce 1998. Tentokrát jejich formu odnesli finalisté minulé sezony z Miami porážkou 94:112. Donovan Mitchell k tomu přispěl 26 body.

Basketbalisté Phoenixu si během tří dnů vyšlápli na dva nejlepší týmy Východní konference. Po výhře nad Milwaukee si páté vítězství v řadě připsali proti lídrovi tabulky Philadelphii, kterou porazili 120:111. Zasloužil se o to 36 body Devin Booker. Joel Embiid 35 body neodvrátil druhou porážku 76ers za sebou.

Výsledky sobotních zápasů NBA:

Atlanta - Indiana 113:125, Golden State - Brooklyn 117:134, New York - Houston 121:99, Phoenix - Philadelphia 120:111, Utah - Miami 112:94.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Philadelphia 27 18 9 66,7 2. Brooklyn 28 16 12 57,1 3. Boston 25 13 12 52,0 4. New York 28 13 15 46,4 5. Toronto 26 12 14 46,2

Centrální divize:

1. Milwaukee 26 16 10 61,5 2. Indiana 27 14 13 51,9 3. Chicago 25 10 15 40,0 4. Cleveland 27 10 17 37,0 5. Detroit 26 7 19 26,9

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 27 13 14 48,1 2. Atlanta 26 11 15 42,3 Miami 26 11 15 42,3 4. Orlando 27 10 17 37,0 5. Washington 23 6 17 26,1

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 26 15 11 57,7 2. Dallas 27 13 14 48,1 3. Memphis 21 10 11 47,6 4. New Orleans 25 11 14 44,0 5. Houston 26 11 15 42,3

Severozápadní divize:

1. Utah 27 22 5 81,5 2. Portland 25 15 10 60,0 3. Denver 25 14 11 56,0 4. Oklahoma City 25 10 15 40,0 5. Minnesota 26 6 20 23,1

Pacifická divize:

1. LA Lakers 27 21 6 77,8 2. LA Clippers 27 19 8 70,4 3. Phoenix 25 16 9 64,0 4. Golden State 27 14 13 51,9 5. Sacramento 25 12 13 48,0