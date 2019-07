Durant mění Golden State za Brooklyn, kam jdou i Irving a Jordan

New York - Basketbalová hvězda Kevin Durant končí v Golden State a bude hrát za Brooklyn, který získal i další zajímavé posily. Kromě dvojnásobného šampiona NBA do týmu Nets míří jako volní hráči také další olympijští vítězové z Ria de Janeiro Kyrie Irving z Bostonu a DeAndre Jordan z New York Knicks.

Podle televizní stanice ESPN se Durant dohodl s Brooklynem na čtyřleté smlouvě, která mu vynese 164 milionů dolarů. V případě setrvání v Golden State přitom třicetiletý hráč mohl získat pětiletý kontrakt až na 221 milionů.

Warriors měli o jeho služby zájem, i když kvůli přetržené achilovce nejspíš zmešká celou příští sezonu. V dresu kalifornského týmu strávil Durant tři sezony, loni a předloni mu pomohl k titulu a byl nejužitečnějším hráčem finále.

Dvojka draftu z roku 2007 zahájila kariéru v NBA v Seattlu, ale po jedné sezoně se stěhovala do Oklahomy. V jejím dresu si Durant v roce 2014 vysloužil ocenění pro nejužitečnějšího hráče základní části.

S desetinásobným účastníkem Utkání hvězd bude v Brooklynu působit také Irving, který uzavře s klubem smlouvu rovněž na čtyři roky. Kontrakt mu zajistí 141 milionů dolarů. Sedmadvacetiletý hráč opustí po dvou letech Boston. Předtím hrál za Cleveland, s kterým získal v roce 2016 mistrovský titul.

Třicetiletý Jordan se dohodl s Nets na čtyřletém kontraktu na 40 milionů dolarů. Za Knicks hrál od ledna, kdy přišel z Dallasu. Předtím strávil deset sezon v Los Angeles Clippers.

S Durantem si vymění působiště D'Angelo Russell. Třiadvacetiletý rozehrávač by měl podle ESPN podepsat s Golden State čtyřletou smlouvu na 117 milionů dolarů. Kromě Duranta opustí Warriors také trojnásobný šampion NBA Andre Iguodala, který odejde do Memphisu výměnou za volbu v prvním kole draftu v roce 2024.