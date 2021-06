Dunělo to jako tanky, schoval jsem se do sklepa, řekl muž z Lužic

Lužice (Hodonínsko) - Jako dunění tanků připadalo jednomu z obyvatel Lužic na Hodonínsku tornádo, které se obcí prohnalo ve čtvrtek večer. Starší muž ČTK řekl, že se schoval do sklepa. Bouřka mu vzala střechu, rozbila okna i stěny. Bouřka zasáhla Břeclavsko a Hodonínsko, kde ničila domy i auta. Zasáhla několik obcí.

Muž bydlí v obci asi 45 let, tehdy měl nový dům. Nyní je z něj pryč střecha, vyvrácené stromy jsou opřené o zdi, okna jsou zcela rozbitá. „Když to přišlo, dunělo to jako tanky. Trochu se to zastavilo o domy před námi, ale vzalo to střechu. Schoval jsem se do sklepa,“ uvedl muž.

Dodal, že manželka a další obyvatelé domu se pohybovali ve spodní části, manželka byla zraněná. Nyní muž našel azyl u dcery v nedalekých Dubňanech. „Byl tady statik a říkal, že statika je dobrá. Nemám poškozené stropy,“ řekl.

Na statika zatím čeká rodina z domu na hlavní ulici, které bouřka sebrala střechu. „Člověk se těšil na víkend, na grilování a přijde tohle. Platíme hypotéky, je to špatné,“ uvedl muž z tohoto domu.

Bouřky zasáhly především Lužice, Moravskou Novou Ves, Hrušky, Mikulčice a další obce. Z domů odletěly střechy, jsou poničené zdi, rozbitá jsou okna i auta.