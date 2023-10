Duma v prvním čtení schválila odstoupení od ruské ratifikace jaderné smlouvy

Moskva - Ruská Duma, tedy dolní komora parlamentu, schválila v prvním čtení návrh zákona o odstoupení Ruska od ratifikace Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek (CTBT). Informovaly o tom tiskové agentury. Předseda Dumy Vjačeslav Volodin dříve prohlásil, že Rusko zruší svou ratifikaci CTBT kvůli nezodpovědnému přístupu Spojených států ke globální bezpečnosti. USA smlouvu podepsaly, ale neratifikovaly. Ruští činitelé tvrdí, že odstoupení od ratifikace neznamená, že se Moskva chystá provést jaderný test. Někteří analytici nicméně považují ruskou atomovou zkoušku za pravděpodobnější, napsala agentura Reuters, podle níž Rusko zůstane signatářem smlouvy.

Pro schválení návrhu zákona dnes hlasovalo 412 poslanců, nikdo se nezdržel hlasování ani nebyl proti, napsala ruská státní agentura TASS. Státní duma má 450 poslanců.

"V zájmu zajištění bezpečnosti naší země stahujeme ratifikaci Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek," řekl předseda Dumy Volodin už před rozpravou a parlamentním hlasováním. Připomněl, že Rusko smlouvu ratifikovalo v roce 2000, ale Spojené státy tak dosud neučinily. "Ruská federace udělá vše pro ochranu svých občanů a pro zachování globální strategické parity," uvedl šéf Dumy.

O tom, že by se Rusko mohlo účasti na CTBT vzdát, hovořil začátkem tohoto měsíce i prezident Vladimir Putin. Zároveň oznámil, že Moskva úspěšně vyzkoušela mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a s jaderným pohonem Burevestnik. Ruští představitelé tvrdí, že se zrušením ratifikace smlouvy přizpůsobují postoji USA a k jaderné zkoušce by se země uchýlila jen tehdy, pokud by tak učinily Spojené státy. Zároveň nejméně jeden vysoce postavený ruský bezpečnostní expert prohlásil, že Rusko by mělo jadernou bombu otestovat jako varování Západu, píše Reuters. Putin přitom na začátku tohoto měsíce prohlásil, že není připraven říci, zda je test nutný, či nikoliv.

Agentura připomněla, že zatímco Sovětský svaz provedl poslední jaderný test v roce 1990 a USA o dva roky později, postsověstské Rusko se k jadernému testu dosud neuchýlilo. Do roku 1996, kdy CTBT spatřila světlo světa, různé země provedly přes 2000 jaderných testů, z nich více než 1000 USA a přes 700 SSSR.

Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek zakazuje všechny druhy testů atomových zbraní a má také ztížit další vývoj těchto zbraní. Dosud ji podepsalo 187 zemí, přičemž ve 178 zemích ji také ratifikovaly parlamenty. Z devíti zemí, které mají jaderné zbraně, ji podepsala i ratifikovala Británie, Francie a Rusko. USA, Izrael a Čína smlouvu podepsaly, ale neratifikovaly. Indie, Pákistán a KLDR neučinily ani jedno, podotkl Reuters.

CTBT tudíž dosud formálně nevstoupila v platnost. To se může stát až poté, co ji podepíše a ratifikuje 44 zemí - zmíněných devět států s jadernými zbraněmi a 35 zemí, které vlastní atomové elektrárny a výzkumné reaktory. Smlouva má přesto význam, vytvořila totiž de facto pravidlo zakazující jaderné zkoušky, píše Reuters a podotýká, že od konce 90. let 20. století se žádná země neuchýlila k testovací jaderné explozi, tedy s výjimkou KLDR, která je za to sankcionována.

Krok Ruska zrušit svou ratifikaci smlouvy je součástí série kroků a prohlášení Moskvy, která od začátku své války na Ukrajině zvyšuje jaderné napětí ve vztazích se Západem, upozornil Reuters. Rusko v únoru pozastavilo svou účast na smlouvě Nový START, která omezuje počet jaderných hlavic a jejich nosičů. Putin letos oznámil umístění ruských taktických jaderných raket u svého spojence v Bělorusku, který sousedí s Ukrajinou. Z Moskvy zároveň od začátku ruské invaze na Ukrajinu zaznívají výhrůžky jadernými zbraněmi.