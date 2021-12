Dům zničený tornádem je téměř v pořádku, Vánoce ale chystají spíš kvůli dětem

Mikulčice (Hodonínsko) - Vánoční světýlka, stromeček i cukroví připravují Maradovi z Mikulčic na Hodonínsku jako každý rok, letos hlavně kvůli dvěma malým dcerkám. Před půlrokem jim tornádo vzalo střechu z domu a poničilo i vinařství, které manžele živí. Dům je z velké části opravený, postupují i práce na vinařství, Věroslava Marada Osičková se ale nepříjemným vzpomínkám někdy neubrání, řekla ČTK.

"Doteď bylo tolik práce, že jsem neměla čas si uvědomovat nějaká traumata. Ale třeba zvuk silného větru mi vůbec nedělá dobře. Když o minulém víkendu začalo foukat, přišel strach a úvahy, proč řeším nějaké Vánoce a dárky, když to za pět minut může všechno zase uletět. A to nebyl vítr nijak silný," popsala maminka dvou děvčátek, k nimž na jaře přibude třetí dítě.

Tříletá dcerka podle Osičkové situaci sama o sobě neprožívá, reaguje ale na strach své šestileté sestry, která nemá ráda ani rozhovory o tornádu a jeho následcích.

Po materiální stránce se rodině podařilo většinu problémů na domě opravit. "Měli jsme kliku, že jsme rychle sehnali stavební firmu, která měla k dispozici materiál a mohla se do oprav pustit už v srpnu. Lešení sundali na začátku prosince a zvenčí jsou práce hotové. Máme novou střechu a vyměněná téměř všechna okna. Po svátcích přijde řada na vnitřek - musí se udělat tepelná izolace střechy a podkroví a někdy, až bude energie, i vymalování zatečených stropů," vyjmenovala Osičková.

Rodina vinaře Petra Marady byla jedna z těch, na které lidé založili samostatnou sbírku na portále Donio. "Finanční prostředky, které se vybraly díky vám všem, dárcům, jsou pro nás motorem a psychickou vzpruhou v dalších opravách a díky těmto penězům můžeme ty opravy dělat pořádně. Je to pro nás velký závazek vůči vám všem. Za patnáct let fungování našeho vinařství jsme byli zvyklí všem pracovníkům, firmám vše do koruny zaplatit. A nyní po tornádu jsme se dostali do situace obdarovaných, na niž nejsme absolutně zvyklí a těžko se nalézají slova pro vyjádření díků," napsali manželé na stránku, kde se peníze vybíraly. Sbírka byla už v polovině července ukončena poté, co do ní lidé přispěli přes dva miliony korun, na přání samotných Maradových.

"Pokračují i práce na skladu s vínem, sklep je ale poničený tak, že jsme jej opravili jen provizorně a nyní řešíme, zda jej má smysl opravovat, nebo zda jej nebude lepší strhnout a postavit znovu," dodala Marada Osičková. Navzdory tornádovým škodám Maradovi vyráběli víno i z letošních hroznů. Řada lidí podpořila rodinu nákupem jejich naturálního vína přes internetový obchod, na odbyt šla i vína z akce Tornádo, což zahrnovalo šest náhodně vybraných vín z tornádem poničeného skladu.

"S tím nápadem přišla kamarádka, která se nám starala o e-shop v době, kdy nám nešla elektřina ani internet. Usnadnila nám tím práci, protože jsme nemuseli hledat konkrétní vína, prostě jsme namíchali, co bylo ve skladu. To, že lidé koupili třeba jednu nebo dvě lahve, to všechno byla velká pomoc," dodala Marada Osičková.

Bouře s kroupami a tornádem o rychlosti až 300 kilometrů v hodině se prohnala Břeclavskem a Hodonínskem poslední červnový čtvrtek. Zanechala za sebou šest mrtvých lidí a 1200 poškozených domů, z nichž asi 200 muselo k zemi. Škody jsou v miliardách korun.