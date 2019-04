Třeboň (Jindřichohradecko) - V Třeboni nevznikne Dům animace, který měl přiblížit český animovaný film. Zastupitelé dnes rozhodli, že nepřijmou dotaci 66,4 milionu Kč z IROP určenou na tuto expozici. "Projekt se v Třeboni nedá ufinancovat," řekl ČTK starosta Jan Váňa (ODS). V Třeboni bude letos 18. ročník festivalu animovaného filmu Anifilm. Jestli ve městě zůstane i další roky, není jisté, řekl dnes ČTK ředitel Anifilmu Tomáš Rychecký. Roční návštěvnost Domu animace odhadl na 78.000 lidí. Stavební práce měly začít v září.

Dům animace ve středověké radnici měl být čtyřpatrový na ploše 650 metrů čtverečních, s 65 zastaveními. Proti přijetí dotace hlasovalo dnes 12 z 23 přítomných zastupitelů, devět bylo pro, dva se zdrželi.

Podle starosty měla být původní spoluúčast města 12 milionů, nově téměř 21 milionů. Skoro celá dotace by, jak řekl, padla na expozici, dům by město muselo opravit z vlastních peněz.

"Nikdo nespočítal, kolik lidí bude v domě animace zaměstnáno, jaké budou náklady s provozem, pět let bychom to museli provozovat sami. Původně to vypadalo, že bude průběžné financování, ale museli bychom to kompletně předfinancovat. A rozhodli jsme se, že dáme přednost rekonstrukci dalších 36 pokojů Bertiných lázní, což bude znamenat navýšení téměř 32 milionů v rozpočtu příštího roku. A obojí se to dělat nedá," řekl ČTK Váňa.

Ředitel Anifilmu Tomáš Rychecký v dopise zastupitelům napsal, že "pohřbení projektu může mít fatální důsledky na partnerství města s festivalem." Anifilm nyní nemá s Třeboní smlouvu ohledně pořádání festivalu. Letošní ročník v Třeboni bude, další budoucnost je otevřená.

"Odstředivé tendence budou. Když město nechce něco, na čem se domlouváte čtyři roky, že máte společně dělat, tak nevím, jak se bude dál stavět k festivalu. Já chci v Třeboni zůstat, ale když tam nebudeme mít prostory, podporu, tak se to bude dělat hrozně obtížně," řekl dnes ČTK Rychecký.

Po rozhodnutí zastupitelů Rychecký ČTK řekl, že projekt Domu animace je přenositelný do jiné objektu. Je možné, řekl, že zájem projeví jiné město. "A když by nás to město oslovilo s realizací festivalu u nich, tak je to k zamyšlení, protože festival trvá šest dní v roce, ale Dům animace má být celoroční aktivita," řekl ředitel Anifilmu.

Dům animace dnes podporovala opozice. Bývalá starostka Terezie Jenisová (KDU-ČSL) řekla, že expozice by byla jedinečná patrně v celé Evropě. Další opoziční zastupitelé řekli, že projekt by do města přivedl turisty i školy, že nepřijetím dotace hází radnice Anifilmu "klacky pod nohy". Váňa odmítl spojovat existenci festivalu s Domem animace. Připomněl, že před deseti lety oslovil on pořadatele Anifilmu, aby v Třeboni připravili Anifilm poté, co se dosavadní festival AniFest přestěhoval do Teplic. "Nikdo nemůže tvrdit, že já bych tady Anifilm nechtěl," řekl Váňa.

Projekt Domu animace připravil tým filmařů i architektů kolem festivalu Anifilm. Měl přiblížit osobnosti československého animovaného filmu, jakými byli Jiří Trnka nebo Hermína Týrlová, i současné animátory jako Michaelu Pavlátovou, Aurela Klimta či Jana Tománka. Rychecký připomněl, že po zániku expozice animovaného filmu na zámku Kratochvíle neexistuje v ČR místo, které by československou animaci představovalo uceleně.

Anifilm uvede letos od 7. do 12. května v Třeboni 127 soutěžních snímků. Rozpočet festivalu je asi 13 milionů Kč. Ze Státního fondu kinematografie dostane letos 3,5 milionu. Váňa ČTK řekl, že od města dostane letos festival 400.000 Kč, další 250.000 Kč v rautech, a zadarmo pronájem některých městských prostor. Loni přehlídka přilákala přes 30.000 diváků.