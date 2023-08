Důležitost zápasu vnímáme, musíme to zlomit, řekl Kopic před odvetou s Dritou

Praha - Křídelník Jan Kopic si uvědomuje, že začátek sezony zatím fotbalistům Plzně vůbec nevychází podle představ. O to důležitější podle něj bude, aby Západočeši po úvodní bezbrankové domácí remíze ve čtvrtek zvládli venkovní odvetu 2. předkola Evropské konferenční ligy proti kosovské Dritě a konečně si připsali první soutěžní vítězství v ročníku. Třiatřicetiletému záložníkovi je jasné, že se musejí zlepšit hlavně ofenzivní hráči.

Plzeňští ve třech soutěžních zápasech sezony nezvítězili. Na úvod ligového ročníku překvapivě prohráli 0:1 v Teplicích, poté remizovali bez gólů doma s Dritou a v neděli se rozešli smírně 1:1 také s Hradcem Králové.

"První utkání se nám vůbec nepovedlo. Další dva zápasy se to zlepšilo, hlavně kombinační hra, ale na posledních 20 nebo 30 metrech ještě nejsme dostatečně důrazní. Není to dobré, musím říct. To, co jsme si mysleli, že nás bude zdobit, ofenzivní fotbal a dávat více branek, zatím nepřichází. Musíme to zlomit," řekl novinářům před večerním odletem do Prištiny Kopic.

"Vnímáme důležitost zápasu. Jsme favorit, potřebujeme i zlomit tu naši sérii. Potřebujeme vyhrát, chytit se a trošku sezonou nakopnout, protože začátek jsme nechytili," doplnil člen širšího kádru české reprezentace.

Západočeši se v úvodu ročníku trápí v koncovce, za první tři zápasy dal gól jen stoper a kapitán Lukáš Hejda. "Půjdeme do toho s tím, že už musíme prolomit naše střelecké trápení. Po třech zápasech máme jeden gól a ten dal navíc stoper Hejdis. Takže my v útoku, většina ofenzivních hráčů musíme zabrat a dát nějaké góly," prohlásil Kopic.

"Koncovku trénujeme i průběžně. Je to spíš o tom samotném zápase, abychom šli trochu agresivněji a měli i trochu štěstí. Aby se to k nám nějak odrazilo, aby někdo dal gól a abychom se chytili. Pomůže to celému týmu, když dáme brzký gól," doplnil Kopic.

Drita v úvodním utkání v Plzni převážně jen bránila a zahrozila ze dvou úniků. "Sám jsem zvědavý, jak k tomu domácí tým přistoupí. U nás hráli ze zabezpečené obrany, jejich krajní obránci se vůbec nevysouvali a hrozili hlavně z brejků. Uvidíme, jestli to doma více neotevřou. Budeme připraveni na obě varianty. Jedeme tam prostě postoupit, nic jiného nepřipadá v úvahu," řekl Kopic.

Na národním stadionu v Prištině, kde Drita hraje domácí pohárové zápasy, už byl v září 2019 coby náhradník při porážce reprezentace s domácím Kosovem 1:2 v evropské kvalifikaci. "To je moje jediná zkušenost s kosovským fotbalem. Tehdy jsem nenastoupil, ale vím, do čeho jdu. Kouknul jsem se na počasí, jaké má být. Hraje se až od osmi večer, takže zase takový problém by to neměl být. Nic by nás překvapit nemělo," dodal Kopic.