Moskva (zvláštní zpravodaj ČTK) - Plzeňský obránce Lukáš Hejda ve své kariéře zřejmě nedal tak důležitý gól jako v Moskvě, kde v závěru rozhodl o vítězství 2:1 nad CSKA. Osmadvacetiletý fotbalista věří, že jeho trefa bude pro Viktorii znamenat konečné třetí místo ve skupině Ligy mistrů a pokračování v jarní fázi Evropské ligy.

Stoper západočeského mužstva skóroval v 81. minutě po rohu hlavou a dokonal nečekaný obrat hostů premiérovou soutěžní trefou v tomto ročníku. "Důležitější gól jsem nejspíš nedal. Ještě ale uvidíme, jestli to byl postupový gól," řekl Hejda novinářům po úterním utkání.

Předtím, než se položil do centru Patrika Hrošovského, přitom nebyl v úplně komfortní pozici. "Přetahovali jsme se s bránícím hráčem, byl nepříjemný. Drželi jsme se navzájem rukama a v pádu jsem viděl balon na poslední chvíli. Stačil jsem míč ještě trknout hlavou, možná mi ještě trochu lízl rameno. Šťastný gól, ale na to se historie ptát nebude," popsal plzeňský zadák.

Svěřencům Pavla Vrby se v Moskvě vůbec nepovedl úvodní poločas. CSKA poslal do vedení už v desáté minutě Nikola Vlašič z penalty, naopak Roman Procházka těsně před pauzou pokutový kop neproměnil. "Hlavně prvních třicet minut bylo z naší strany hodně špatných, hodně to ovlivnila penalta a inkasovaný gól. Trochu nás to sejmulo, soupeř si začal více věřit, k ničemu nás nepustil. Ve třicáté minutě se to zlomilo, byli jsme více na míči," uvedl Hejda.

Se spoluhráči v kabině hodili první poločas za hlavu, což se jim vyplatilo, protože v 56. minutě vyrovnal Procházka a krátce před koncem zápasu on sám rozhodl. "Řekli jsme, že je to za námi, že na to už nesmíme myslet. Druhá půle už byla z naší strany dobrá, bylo vidět, že CSKA po našem prvním gólu znervózněl. Jeho hráči už tolik nechodili dopředu, mysleli spíše na zadní vrátka. Nám se více dařilo, chtěli jsme to urvat," konstatoval rodák z Bílovce.

Triumf nad CSKA nepřeceňuje, protože Plzeň ještě nemá třetí místo jisté. Je však k němu hodně blízko, protože má stejně bodů jako moskevský celek a navíc lepší vzájemné zápasy. "Zatím ještě nevíme, jestli to byla postupová výhra. Když ano, tak nám to zpětně určitě dojde a ten úspěch by byl veliký. Zatím ještě postup v kapse nemáme, takže je zbytečné o tom mluvit," prohlásil Hejda.

Zatímco Viktorii na závěr Ligy mistrů doma 12. prosince čeká AS Řím, CSKA uzavře skupinu na hřišti obhájce trofeje a dalšího jistého osmifinalisty Realu Madrid. "Věříme si. Víme, že CSKA hraje na Realu, kde to pro něj bude hodně složité," mínil bývalý hráč Sparty, Jablonce nebo Příbrami.