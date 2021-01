Dukovanský tendr budou dnes řešit šéfové stran i tripartita

Praha - Předsedové sněmovních politických stran budou dnes odpoledne řešit plánovaný tendr na stavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny. Jednání se zúčastní také vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO), generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Už ráno se bude problematikou na mimořádném videokonferenčním zasedání zabývat tripartita.

Havlíček v úterý uvedl, že finální rozhodnutí o podobě tendru na stavbu nového bloku dukovanské elektrárny na středečním jednání předsedů sněmovních politických stran nepadne. Řešit se podle něj budou ekonomické a bezpečnostní otázky plánované zakázky, cílem je tendr neoddalovat. Část opozice dlouhodobě kritizuje případnou účast ruských a čínských firem ve výběrovém řízení.

Už dříve Havlíček mluvil o čtyřech variantách, jak by se výběr dodavatele mohl řešit. Podle něj mezi ně patří scénář, kdy bude pozváno do tendru všech pět aktuálních zájemců, druhou variantou je pozvat tři zájemce bez Ruska a Číny. Další variantou je pak takzvaný model 3+2, kde by se Rusko a Čína mohly zúčastnit v dodavatelských konsorciích, ale nebyly by vůdčí, a zbylí členové by byli z Evropské unie a NATO. Čtvrtou variantou je odložení výběrového řízení až po letošních sněmovních volbách. Sám Havlíček před Vánoci označil za nejpřijatelnější model 3+2.