Dukovanský tendr bude asi bez Číny, stavbu by mohl platit stát

Praha - Chystané výběrové řízení na dodavatele nového bloku dukovanské jaderné elektrárny bude velmi pravděpodobně bez čínského zájemce. Na dnešním společném jednání se na tom shodli zástupci vlády a předsedové opozičních stran. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) řekl, že Čína je pro všechny politické strany nepředstavitelným hlavním dodavatelem bloku. Už ráno po jednání tripartity uvedl, že stát by mohl stavbu financovat sám.

Podle Havlíčka je to varianta pro případ, že by zapojení energetické firmy ČEZ do financování bylo příliš drahé. Havlíček uvedl, že by to mohlo snížit výkupní ceny energie. Podle původních plánů se stát měl podílet 70 procenty, zbylých 30 procent měl zaplatit ČEZ. Model financování nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíčsku zhruba za šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun) schválila česká vláda loni.

Část opozice se s vládou liší v názoru na to, zda je bezpečnostní a geopolitickou hrozbou také účast Ruska, řekl dnes předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Vláda podle něj účast ruských firem ve výběrovém řízení jako riziko nevnímá. Možnou účast Ruska a Číny v tendru dlouhodobě kromě STAN odmítají také Piráti, ODS, lidovci a TOP 09. Podle Havlíčka je možné vyhodnotit případné bezpečnostní hrozby, před kterými v případě Ruska a Číny tyto strany varují, až během tendru.

"V zásadě se všichni kloníme k tomu, že Čína je pro nás nepředstavitelným potenciálním dodavatelem v rámci vypsaného tendru. Současně je politická garnitura rozdělena v tom, že určitá část politiků by chtěla vyřadit i Rusko, další část ho tam pak chce nechat," řekl dnes Havlíček. Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP.

Na dotaz ČTK doplnil, že předpokládá, že do dukovanského tendru se přihlásí firmy hlavně v konsorciích. Ještě před vypsáním výběrového řízení se podle něj uskuteční ještě jedno kolo konzultací se zájemci o tendr, na kterém se bude řešit, jak si firmy tato konsorcia představují, s jakými dalšími společnostmi jednají. Účastnit se jich podle něj bude také ruský Rosatom.

Diskuse se podle něj vedla také o tom, kolik času budou mít zájemci po zahájení tendru na předložení nabídky. Podle Havlíčka by to mohl být až rok, ČEZ podle něj prosazoval sedm měsíců. O dalším pokračování tendru se podle něj rozhodne v následujících týdnech.

Zástupci zaměstnavatelských svazů a odborů po ranním jednání tripartity uvedli, že žádají vládu, aby pokračovala v přípravách výběrového řízení. Zároveň nechtějí redukovat počet uchazečů. Podle nich by to výstavbu prodražilo a následně i zvýšilo ceny energie. "Není žádný důvod pro odkládání tak zásadní věci," řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Proti stavbě bloku se dlouhodobě staví ekologové. "Mnozí jindy ekonomicky orientovaní politici jakoby najednou v případě jaderné energetiky měli svoji slepou skvrnu a nevnímali, jak moc se Česká republika odklání od evropského vývoje v modernizaci energetiky," uvedl dnes Edvard Sequens ze sdružení Calla.

Porovnání nákladů na stavbu nových jaderných bloků ve světě z poslední doby

Dodavatel Projekt Země výstavby Náklady investora na kW instalovaného výkonu CGN Karachi 2,3 Pákistán 3500 eur/kW EdF/AREVA - Siemens Olkiluoto 3 Finsko 5500 eur/kW EdF/AREVA - Siemens Flamanville 3 Francie 7200 eur/kW EdF/AREVA - Siemens Hinkley Point C Británie 7800 eur/kW KHNP/KEPCO Shin Kori 4 Korea 2500 eur/kW KHNP/KEPCO Barakah 1 SAE 3400 eur/kW Rosatom Leningrad II-2 Rusko 2200 eur/kW Rosatom Akkuyu 1 Turecko 4800 eur/kW Rosatom Paks 5,6 Maďarsko 5000 eur/kW Rosatom Hanhikivi Finsko 5500 eur/kW Westinghouse Vogtle 3 USA 10.400 eur/kW Výběrové řízení 2014 JE Temelín 3,4 ČR 4300 eur/kW

Zdroj: ČEZ