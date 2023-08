Dukovanská elektrárna vyrobila za 38 let 500.000 gigawatthodin energie

Dukovany (Třebíčsko) - Jaderná elektrárna v Dukovanech na Třebíčsku už vyrobila 500.000 gigawatthodin energie. Podle mluvčího elektrárny Jiřího Bezděka je to nejvyšší výroba jednoho zdroje elektráren společnosti ČEZ. Dukovany na to potřebovaly 38 let.

"Díky této bezemisní energii nemuselo být do ovzduší vypuštěno přes 200 milionů tun emisí CO2, které vznikají při spalování fosilních paliv. Na přelomu července a srpna dodali energetici Jaderné elektrárny Dukovany do přenosové sítě přesně 500.000 gigawatthodin čisté bezemisní elektrické energie, počítáno za celou dobu provozu od roku 1985. Tato energie by při současné spotřebě stačila na pokrytí celkové spotřeby České republiky nejméně na 8 let," uvedl Bezděk.

Zkušební provoz prvního výrobního bloku dukovanské elektrárny začal 3. května 1985. O deset měsíců později energetici spustili druhý výrobní blok a v prosinci téhož roku třetí. Čtvrtý výrobní blok je v provozu od 19. července 1987.

„Díky postupným modernizacím se nám od spuštění elektrárny Dukovany podařilo bezpečně zvýšit výkon všech čtyř dukovanských bloků z původních 440 MWe (elektrický výkon elektrárny v megawattech) na současných 500 MWe. Stále hledáme možnosti zlepšování i nová technická řešení posilující spolehlivost i bezpečnost provozu. Podmínky pro provoz se stále vyvíjí a my reagujeme tak, abychom splňovali všechny současné i budoucí požadavky,“ řekl ředitel elektrárny Roman Havlín.

Od začátku letoška elektrárna vyrobila asi 8,4 terawatthodiny elektřiny. Aktuálně jsou v provozu tři ze čtyř dukovanských bloků. Na prvním výrobním bloku, který byl plánovaně odstavený 2. června, energetici dokončují plánovanou odstávku pro výměnu paliva. Třítýdenní plánovaná odstávka druhého bloku skončila 22. července. Odstávku obou bloků využili technici především k údržbě společných zařízení centrální čerpací stanice, klapek a propojek sacích jímek a části potrubí cirkulační, technické a požární vody.

O stavbě čtyř bloků dukovanské elektrárny rozhodla vláda v roce 1975. Na základové desce prvního reaktorového bloku se začalo pracovat v červnu 1979. Od roku 2016 a 2017 mají bloky nové provozní licence na dobu neurčitou doplněné o řadu provozních podmínek.

Připravuje se také výstavba nového bloku, o jejíž stavbu se ucházejí francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse. Společnost ČEZ vyzvala všechny tři uchazeče k podání finálních nabídek. Obdržení aktualizovaných nabídek se podle Bezděka čeká v říjnu.