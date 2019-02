Praha - Fotbalisté Dukly jako první tým v samostatné historii nezískali v úvodních sedmi ligových kolech ani bod, následně po zářijovém příchodu kouče Romana Skuhravého ale uhráli 15 bodů a věří v záchranu. Do jara sice vstoupí z poslední příčky v tabulce, na umístění však myslet nechtějí, aby se tím nesvazovali. Skuhravý je přesvědčen, že mužstvo je po zimní pauze konkurenceschopnější než na podzim.

"Před sezonou jsme se chtěli pohybovat v klidném středu tabulky, který by nám umožnil hrát pohledný fotbal, ale jsme poslední. Je to důsledek těch prvních sedmi zápasů. Čeká nás historická výzva - z klubů, které takhle začaly, se nikdo nezachránil. Jsem přesvědčený, že všichni udělají vše pro to, abychom se zachránili," řekl na tiskové konferenci předseda představenstva Dukly Bohumil Paukner.

Pražané mají stejně bodů jako předposlední Karviná a na čtrnáctou Olomouc ztrácejí čtyři body. V této sezoně se po 30 kolech nově bude hrát nadstavba a přímo sestoupí pouze nejhorší celek.

"Hlavní úloha trenéra je připravit tým tak, aby se oprostil od umístění, nešli jsme se svázanýma nohama do jara a mohli jsme v klidu hrát svou hru," uvedl výkonný ředitel Dukly Michal Šrámek.

Tým z Julisky má velmi těžký los - v úvodu jara přivítá dva adepty na poháry Ostravu a Spartu a poté se představí v Liberci. "Pro mě to je věc, na kterou se vůbec nechci upínat. Od začátku ledna se s hráči bavím tak, že věci jako umístění v tabulce, s kým, kdy hrajeme, jsou vlastně podružné. Poslední, co potřebujeme, je kalkulovat s tím, kdy a kolik bodů uděláme," uvedl Skuhravý.

Věří, že tým je silnější než na podzim. "Poprvé jsem si vyzkoušel, že jsem v průběhu sezony přišel do rozjetého vlaku. Když máte potom po nějaké analýze možnost změnit si kádr, zapřemýšlet, co by mužstvu mohlo sedět, to je daleko silnější," uvedl Skuhravý.

Dukla má s 15 góly nejhorší útok ligy. "V přípravě jsme ukázali, že mužstvo je hladovější, dává daleko více branek. Dle mého názoru je mužstvo jednoznačně konkurenceschopnější, než bylo na podzim," dodal Skuhravý.

Oproti podzimu tým opustili Ivan Schranz, David Breda, Dávid Bobál, Ondřej Štursa, David Bezdička, Frederik Bilovský a Martin Chlumecký. Naopak kádr posílili Vojtěch Hadaščok, Daniel Kozma a Pablo González a z hostování se vrátili Samuel Dancák, Lukáš Holík a Róbert Koval.

"Daniela Kozmu jsem chtěl moc. To, jakým způsobem se adaptoval od prvního tréninku, je i pro mě trošku překvapením. Jednoznačně atakuje základní sestavu. O základní sestavě na Baník jasno mám. Do sezony půjdeme s tříobráncovým systémem, ale v systému to není," uvedl Skuhravý.

Do posil částečně počítá i uzdravené opory záložníka Marka Hanouska a útočníka Jana Holendu. "Marek je od začátku ledna zdravý. Připravený bude i Honza Holenda, který je vedle Máry ta zkušená posila, kterou oproti podzimu budeme mít," pochvaloval si Skuhravý. Na marodce jsou před startem jara Hadaščok a stoper Ján Ďurica.