Dukla v případě bodové ztráty v Karviné sestoupí z fotbalové ligy

Praha - Pětizápasová nadstavba první fotbalové ligy má v úterý a ve středu na programu vložené třetí kolo. V úterý se odehrají všechny tři duely skupiny o záchranu a v jednom z nich bude Dukla odvracet hrozbu pádu z nejvyšší soutěže. Pokud poslední Pražané na hřišti předposlední Karviné ztratí body, stanou se prvním sestupujícím. Ve skupině o titul Ostrava v přímém souboji o páté místo přivítá šestý Liberec.

Dukla navzdory víkendové porážce 2:3 v Opavě ještě nepřišla o teoretickou šanci na záchranu, tři kola před koncem nadstavby ale ztrácí na předposlední Karvinou osm bodů. Z první ligy letos poprvé sestoupí pouze nejhorší tým, 14. a 15. celek čeká baráž o nejvyšší soutěž s druhým a třetím týmem z druhé ligy. Dukla je mezi elitou od sezony 2011/12.

"Každý zápas, který v nadstavbě hrajeme, je o všechno, to nám bylo jasné už před začátkem této fáze. V Karviné budeme muset vyhrát a já věřím, že se nám to podaří. Leží na nás nějaká krize, ale vymlouvat se na to nemůžeme," řekl novinářům útočník Dukly Jan Holenda.

Karviná má po prohře 0:1 na půdě čtrnácté Příbrami na středočeský celek manko pěti bodů. Sedm bodů jí pak chybí k třináctým Bohemians 1905, kteří jako poslední drží příčku mimo baráž. Slezanům už nemusí k vyhnutí se baráži stačit ani výhra nad Duklou, pokud v souběžně hraném duelu Bohemians 1905 porazí Příbram.

"Klokani" sice v posledních šesti kolech neprohráli, ale poslední tři zápasy jen remizovali a před barážovým pásmem mají už jen dvoubodový náskok. Příbram má šanci Bohemians v případě vítězství poslat na barážovou příčku, v Ďolíčku ve 12 ligových utkáních ale ještě nevyhrála. "Klokani" jsou ovšem nejhorším domácím týmem soutěže.

"Výhra nad Karvinou byl teprve první krůček k tomu, abychom se posunuli na 13. místo. Čekají nás dva obrovsky těžké zápasy na Bohemce a v Opavě, které ukážou, jestli na to máme, nebo jestli budeme muset jít do baráže. Na Bohemce nesmíme prohrát," řekl příbramský trenér Roman Nádvorník.

Pokud Příbram nezvítězí v Ďolíčku, zajistí si případný vítěz zápasu mezi Slováckem a Opavou definitivně záchranu. O bod lépe jsou na tom Slezané, kteří doma vyhráli oba dosavadní duely nadstavby.

"Teď už se nám dýchá lépe, vypracovali jsme si určitý bodový odstup, ale pořád nemáme nic vyhráno. Ideální by bylo zabodovat ještě na Slovácku, které ale osobně považuji za nejsilnější tým naší skupiny a pod trenérem Svědíkem se zlepšilo," uvedl opavský kouč Ivan Kopecký.

Ostravu s Libercem čeká vzájemný souboj o páté místo, které může znamenat účast v kvalifikačním utkání o Evropskou ligu proti vítěznému týmu skupiny o Evropu. O dva body více má Baník, nadcházejícího soupeře navíc porazil na jaře doma v lize i v poháru. Oba celky třikrát za sebou nevyhrály. Ostrava má v záloze ještě finále domácího poháru se Slavií.

"Jsme si vědomi, že na Baníku to pro nás bude takový zápas sezony, bude to dost klíčové. Jestliže chceme pomýšlet, abychom je předběhli, musíme ten zápas vyhrát," uvedl slovenský trenér Liberce Zsolt Hornyák.

Všechny tři zápasy skupiny o záchranu začnou v úterý v 17:30, duel v Ostravě má výkop ve 20:00. Ve středu jsou na programu zbylá dvě utkání skupiny o titul - Plzeň přivítá Spartu a Slavia hostí Jablonec. Pokud červenobílí získají více bodů než Plzeň, zajistí si titul.

Skupina o záchranu:

1. FC Slovácko (12.) - SFC Opava (11.)

Výkop: úterý 14. května, 17:30.

Rozhodčí: Machálek - Kotík, Vodrážka.

Bilance: 8 4-2-2 11:9.

Poslední zápas: 2:2.

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Šimko, Reinberk - Daníček - Navrátil, Havlík, Janošek, Kalabiška - Zajíc.

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Řezníček - Jurečka, Jursa, Zapalač - Smola.

Absence: Krejčí (zranění), Diviš (nejistý start) - Stáňa (zranění), Manzia, Šrom (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Juroška - Svozil, Jursa, Hrabina, Smola (všichni 1 ŽK).

Nejlepší střelci: Daníček, Zajíc (oba 6) - Smola (9).

Zajímavosti:

- Opava poslední 3 vzájemné ligové zápasy se Slováckem neprohrála

- Slovácko vyhrálo 3 ze 4 domácích ligových utkání s Opavou

- Slovácko v nadstavbě porazilo Příbram 5:1 a remizovalo na Bohemians 0:0, Opava vyhrála doma 1:0 nad Karvinou a 3:2 nad Duklou

- Slovácko 3 kola po sobě neprohrálo

- Slovácko prohrálo jediný z posledních 9 domácích ligových zápasů

- Opava venku v lize 6x za sebou nevyhrála

- Kalabiška může odehrát 150. ligový zápas, Hofmann (oba Slovácko) si může připsat 100. ligový start

Bohemians Praha 1905 (13.) - 1. FK Příbram (14.)

Výkop: úterý 14. května, 17:30.

Rozhodčí: Berka - Flimmel, Šimáček.

Bilance: 24 12-4-8 30:28.

Poslední zápas: 2:2.

Předpokládané sestavy:

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Dostál, Jindřišek, Vacek, Bartek - Záviška, Puškáč, Vaníček.

Příbram: Kočí - Nový, Tregler, Kingue, Antwi - Mingazov, Soldát, Květ, Rezek - Matoušek - Fantiš.

Absence: Juliš, Švec, Schumacher (všichni zranění), Vodháněl, Nečas (oba nejistý start) - Boháč (zranění), Slepička (rekonvalescence), Květ (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Pokorný - Keita, Kočí, Rezek (všichni 1 ŽK).

Nejlepší střelci: Hilál (5) - Matoušek (7).

Zajímavosti:

- Bohemians v lize porazili Příbram v jediném z posledních 6 zápasů a v posledních 3 vzájemných duelech nezvítězili

- Příbram ve 12 ligových zápasech na hřišti Bohemians ještě nevyhrála

- Bohemians v nadstavbě remizovali 1:1 na Dukle a 0:0 se Slováckem, Příbram prohrála 1:5 na Slovácku a porazila Karvinou 1:0, výhry se dočkala po 4 zápasech

- Bohemians neprohráli v lize 6x po sobě, v posledních 3 kolech remizovali

- Bohemians jsou s 15 body nejhorším domácím týmem ligy

- Bohemians vyhráli jediný z posledních 15 domácích ligových zápasů, v posledních 4 ale neprohráli a neinkasovali (výhra 1:0, 3 remízy 0:0)

- Bohemians jsou s 12 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

- Příbram venku 7x za sebou v lize nevyhrála (z toho 6 porážek)

- Příbram má s 68 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy

- Puškáč (Bohemians) oslaví v den utkání 26. narozeniny

- Fantiš (Příbram) může odehrát 200. ligový zápas, Krch (Bohemians) si může připsat 100. start

- trenér Bohemians Hašek zakončil hráčskou kariéru v Příbrami

MFK Karviná (15.) - Dukla Praha (16.)

Výkop: úterý 14. května, 17:30.

Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Koval.

Bilance: 6 1-1-4 6:11.

Poslední zápas: 1:2.

Předpokládané sestavy:

Karviná: Berkovec - Moravec, Krivák, Rundič, Záhumenský - Budínský, Bukata - Ba Loua, Lingr, Guba - Wágner.

Dukla: Rada - Ostojič, Ďurica, Souček - Douděra, Tetour, Hanousek, Miloševič - Hadaščok, Holenda, Holík.

Absence: Puchel - Kozma (oba rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: Rundič, Wágner, Suchan - González, Ostojič, Rada, Souček, Podaný, Doumbia (všichni 1 ŽK).

Nejlepší střelci: Wágner (11) - Djuranovič (6).

Zajímavosti:

- Karviná vyhrála pouze první z 6 vzájemných ligových duelů a poslední 4 prohrála

- Dukla v březnu doma porazila Karvinou 2:1, což byla jediná výhra Pražanů z posledních 16 kol

- Karviná v nadstavbě prohrála 0:1 v Opavě i v Příbrami, Dukla remizovala 1:1 s Bohemians a prohrála 2:3 v Opavě

- Dukla sestoupí, pokud nezvítězí

- Karviná prohrála jediný z posledních 7 domácích ligových zápasů a poslední 3 vyhrála

- Dukla posledních 7 kol nevyhrála a získala jen 2 body

- Dukla venku v lize prohrála 7x za sebou

- Dukla je s 5 body nejhorším venkovním týmem ligy

- Dukla má s 28 vstřelenými góly nejhorší útok ligy

- Puchel (Karviná) osslaví den po utkání 23. narozeniny, Miloševičovi (Dukla) je dnes 31 let

Tabulka:

1. Opava 32 11 6 15 43:51 39 2. Slovácko 32 11 5 16 37:46 38 3. Bohemians Praha 1905 32 8 12 12 30:38 36 4. Příbram 32 9 7 16 35:68 34 5. Karviná 32 8 5 19 39:55 29 6. Dukla 32 5 6 21 28:66 21