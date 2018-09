Praha - Fotbalisté poslední Dukly v 10. kole první ligy doma remizovali se Zlínem 1:1 a podruhé v sezoně bodovali. Pražané s moravským soupeřem v nejvyšší soutěži neprohráli poosmé za sebou. "Ševci" nedokázali zcela odčinit domácí prohru 1:2 s Ostravou a v neúplné tabulce zůstali čtvrtí. V 18. minutě poslal Duklu do vedení Daniel Tetour, na začátku druhé půle vyrovnal Francouz Jean-David Beauguel.

Hosté se málem prosadili už ve druhé místě, ale Železník trefil hlavou břevno. Chvíli poté na druhé straně Schranz našel v pokutovém území volného Holendu, který zblízka poslal hlavičku vedle.

Dukla v 18. minutě otevřela skóre. Holenda po zaváhání obránce Buchty vrátil míč pod sebe a Tetour si ranou pod břevno připsal premiérový ligový gól v sezoně.

Za čtvrt hodiny mohl domácí záložník Kott ozdobit svůj debut v nejvyšší soutěži gólem, jenže z dobré pozice vysoko přestřelil. Hostům se nedařilo a za celý poločas téměř neohrozili brankáře Radu.

Zlín ale výborně vstoupil do druhého dějství. Hnaníček našel v pokutovém území Beauguela a ten se proti bývalému klubu prosadil hlavičkou do horního rohu branky. "Ševci" na hřišti Dukly v nejvyšší soutěži skórovali poprvé od března 1994.

O chvíli později mohl otočit skóre Železník, který však hlavičkoval nepřesně. V 71. minutě domácí náhradník Djuranovič po Radově dlouhém nákopu obloučkem přehodil zlínskou branku. V poslední minutě Beauguel hlavou opět dostal míč do sítě, ale gól neplatil kvůli ofsajdu.

Zlín prodloužil čekání na premiérové ligové vítězství na hřišti Dukly, alespoň však na Julisce bodoval po předchozí sérii tří porážek 0:1.

Hlasy po utkání:

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Úvodních 25 minut jsme hráli to, co jsme chtěli a na co v tuhle chvíli máme kondičně. Po vstřelení gólu jsem viděl trošičku menší nabídku. V naší situaci není pro mladé hráče jednoduché se vyrovnat s tím tlakem a trošku jsme odstoupili od kombinační hry. Vstup do druhého poločasu byl složitý. Zlín skvěle vyřešil vyrovnávací gól, ale my jsme jim k tomu pomohli hloupou ztrátou na středu hřiště a nedostoupením v křídelním prostoru. V 60. minutě jsme museli nuceně vystřídat Holendu, který má otřes mozku, a posléze Ivana Schranze. Pak už jsme neměli síly, abychom utkání dotáhli do vítězného konce. Na druhou stranu nechci být vůbec negativní, ze tří zápasů jsme vytěžili čtyři body. Chci, abychom si udrželi náladu, protože v naší situaci je to poslední, co potřebujeme, věšet hlavy a nedívat se dopředu."

Michal Bílek (trenér Zlína): "My jsme měli dobrý začátek zápasu. Dobře jsme vstoupili, nastřelili jsme břevno a měli situace, které v ofenzivě byly velmi dobré. Nedotáhli jsme to a postupem času Dukla převzala iniciativu, do konce první půle byla lepší. Ve druhé půli jsme se zlepšili, byla tam větší aktivita, líp jsme kombinovali a vstřelili gól. Chtěli jsme vyhrát. To utkání celkově bylo vyrovnané a myslím, že remíza je zasloužená. I když jsme v poslední minutě měli situaci, kdy jsme vstřelili branku po ofsajdu, je ten bod asi opravdu spravedlivý."

Dukla Praha - Fastav Zlín 1:1 (1:0)

Branky: 18. Tetour - 48. Beauguel. Rozhodčí: Lerch - Nádvorník, Ratajová. ŽK: Miloševič, Raspopovič, Djuranovič - Beauguel, Buchta. Diváci: 1831.

Dukla: Rada - Miloševič, Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Kott (56. Doumbia), Bezpalec, Tetour - Brandner, Holenda (70. Djuranovič), Schranz (84. Bilovský). Trenér: Skuhravý.

Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Matejov (88. Libor Holík), Podio, Hronek (67. Slaměna), Jiráček, Bartošák - Beauguel, Železník (72. Jakubov). Trenér: Bílek.